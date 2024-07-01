معرض "نوتردام دو باريس: الواقع المعزز" يجول العالم مع أجهزة سامسونج اللوحيّة

الوكيل الاخباري - تمكّن معرض "نوتردام دو باريس: الواقع المعزّز"، الذي صمّمته شركة Histovery الفرنسيّة برعاية حصريّة من مجموعة لوريال، وبالشراكة مع وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج؛ من تحقيق النجاح على المستوى الدولي، مدعومًا بالتجربة الفريدة والغامرة التي توفرها الأجهزة اللوحية من سلسلة Samsung Galaxy Tab Active. وقد استقطب المعرض ما يقرب من نصف مليون زائر في مدن مثل باريس وواشنطن ومونتريال ودبي، ومؤخراً في دير وستمنستر في لندن. وفي الثاني من يوليو، سينتقل المعرض إلى سيول في كوريا الجنوبية، حيث سيتم استضافته في متحف القصر الوطني الكوري لمدة شهرين، مما يسمح للزوار باستكشاف تاريخ أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة في فرنسا.

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معرض يجمع بين الواقع المادي والواقع المعزز



ومن خلال رؤية ومنظور البنائين المعاصرين؛ يقدم معرض "نوتردام دو باريس: الواقع المعزز" تجربة استكشاف فريدة لتراث الكاتدرائية، بدءًا من إنشائها عام 1163 وحتى جهود الترميم الحالية. وقد تمّ تصميم هذا المعرض من قبل شركة Histovery بالتعاون مع المنظمة العامة المسؤولة عن إعادة بناء وترميم نوتردام دو باريس، ورعاية حصريّة من مجموعة لوريال. ولأول مرة في كوريا، تدمج هذه التجربة المميزة بين السينوغرافيا المادية والواقع المعزز، وذلك باستخدام جهاز Galaxy Tab Active5 الجديد وجهاز HistoPad، إلى جانب الآلاف من الأجهزة اللوحية الأخرى من سلسلة Galaxy Tab Active التي توفرها سامسونج وتوظفها شركة Histovery في جميع مشاريعها.



وستتم استضافة المعرض في متحف القصر الوطني الكوري، المقرّ الملكي السابق من القرن الرابع عشر، وسيستخدم زوار المعرض أجهزة Galaxy اللوحية لمسح "أبواب الزمن" الـ 21 واستكشاف عمليات إعادة البناء ثلاثية الأبعاد للكاتدرائية عبر عدة محطّات محوريّة في تاريخها. كما سيحصل الزائرون في سيول على إمكانية الوصول الحصري والاطلاع على عمليات إعادة بناء نوتردام دو باريس في مرحلة التجديد الحالية، حيث تم تحديث جهاز HistoPad لعرض جهود الترميم الجديدة لبرج الكاتدرائية الشهير.



تكنولوجيا سامسونج تلتقي بالتاريخ

باتت هذه التجربة الاستثنائيّة ممكنة بفضل أجهزة Galaxy Tab Active5 متعددة الاستخدامات من سامسونج، والمصممة وفقاً لإرث سامسونج العريق في تصنيع الأجهزة القوية المتطورة والمزودة بشاشة تفاعليّة تُعزّز واقعية المحتوى.

ويعد Galaxy Tab Active5 جهازًا لوحيًا متينًا مصممًا لظروف العمل الصعبة، مما يضمن مستوى عالياً من المتانة لمواكبة متطلبات بيئات العمل القاسية بفضل مقاومته للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إلى جانب كونه متوافقاً مع المعايير العسكرية MIL-STD-810H. ويوفر الجهاز تجربة محسنة بفضل تصميمه المدمج والمريح، بينما يضمن هيكله القوي غطاء الحماية الخاص به قدرته على تحمل البيئات القاسية والسقوط العرضي.



كما يتميز الجهاز اللوحي Galaxy Tab Active5 بقوة المعالج والدقة اللازمة لعرض تفاصيل ثلاثية الأبعاد واقعية للغاية، وهو يبعث الحياة في الأبحاث الدقيقة التي أجرتها لجنة الخبراء العلميين في Histovery، مما يوفر تجربة غامرة وتعليمية على حد سواء. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر سلاسة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يعزز واقعية الصور. وتضمن بطارية الجهاز اللوحي طويلة الأمد والقابلة للإزالة الاستخدام المستمر طوال اليوم، مدعومة بالشحن السريع، وتسمح بما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو، أي ما يعادل 3 إلى 4 زيارات.



ولا يؤدي هذا التعاون إلى إثراء تجربة الزائر فحسب، بل يُظهر أيضًا التزام سامسونج وHistovery في الحفاظ على التراث الثقافي. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا الهاتف المحمول المتقدمة والمبادرات المستدامة، تؤكد سامسونج على أهمية الحفاظ على التاريخ للأجيال القادمة، وتنمية روابط أقوى مع الماضي من خلال الابتكارات المؤثرة.



وصرح فريديريك فوشير، رئيس قسم التنقل للأعمال في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحولة لدى سامسونج فرنسا، بالقول: "يسعدنا المساهمة في هذا المشروع الطموح، باستخدام تكنولوجيا الأجهزة المحمولة المتطورة لدينا والتي نسخرها لخدمة الإرث التاريخي. ومن خلال إنشاء هذه التجربة الغامرة بالكامل، فإنّ هدفنا يتمثل بتسليط الضوء على التاريخ العريق لكاتدرائيّة نوتردام دو باريس على المستوى العالمي، وبالتالي الحفاظ على واحدة من روائع الفنّ المعماري".



من جهته قال برونو دي سا موريرا، المؤسس المشارك والرئيس والمنتج التنفيذي لمعرض "نوتردام دو باريس: الواقع المعزز": "برعاية من مجموعة لوريال؛ يحتفي هذا المعرض بالتاريخ الاستثنائي لنوتردام دو باريس. ومع التصميم المبتكر لجهاز HistoPad، يمكن للزوار من جميع الأعمار استكشاف تاريخ الكاتدرائية اليي يمتد لأكثر من 850 عامًا، وتجربة لحظات تاريخية محورية بدءًا من بنائها في العصور الوسطى وحتى مراحل إعادة الترميم المستمرة اليوم. نعرب عن امتناننا العميق لشركة سامسونج لدعمها هذا المعرض، ويشرفنا عرضه في متحف القصر الوطني الكوري، وتحديداً في هذا العام الذي سيشهد إعادة افتتاح الكاتدرائية".



وسيتجول المعرض في 15 مدينة موزعة على أربع قارات طوال مدة مشروع الترميم، قبل إعادة افتتاح الكاتدرائية مجدّداً أمام الجمهور في 8 ديسمبر 2024.



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