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الثلاثاء، 10-08-2021 01:48 م

معروف كافيه يفتتح فرعه الثالث على طريق المطار - شاهد

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الوكيل الاخباري - تم يوم الاحد 8 آب الحالي، افتتاح معروف كافيه طريق المطار مقابل وزارة الخارجية، ويعد الفرع الثالث من فروع معروف كافيه حيث يأتي هذا الأفتتاح من ضمن خطة توسع استراتيجة لتنطلق العلامة التجارية لمعروف كافية في عدة اماكن حيوية داخل المملكة.

ويتميز معروف كافيه بلمسة اناقة عصرية وتصميم مميز ومريح لشرب كوب القهوة باجواء هادئة لتتمتع بقراءة كتابك المفضل او العمل عن بعد او حتى لتقضية وقت جميل مع العائلة والاصدقاء.

معروف كافيه طريق المطار يتميز بخدمة "الدرايف –ثرو" حتى يتسنى للعميل الطلب بكل سهولة ويسر.

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تحتوي قائمة الطعام لدى معروف كافيه على العديد من اصناف القهوة الساخنة والباردة (الاسبريسو، لاتيه، كابتسينو، سبتنيش لاتيه، ايس موكا وكوفي تشيل) المحضرة من افضل واجود انواع البن المستوردة خصيصا لمعروف كافيه بالأضافة الى مجموعة كبيرة من العصائر المثلجة المنعشة وهنالك قسم للعصائر الطازجة وجميع المكونات طازجة ومخبوزة يوميا.


كما ويقدم معروف كافيه وجبات خفيفة وصحية مثل السندويشات الطازجة والسلطات الصحية كما تم أطلاق موخرا منتجات خاصة للكيتو.

 

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