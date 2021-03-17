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الأربعاء، 17-03-2021 10:04 ص

وتقدم 400 قطعة من الذهب الخالص لعملائها

مع اقتراب حلول شهر رمضان المُبارك كارفور الأردن تُطلق حملة "اربح ذهب"

حملة اربح ذهب 2


الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن إطلاق حملتها الترويجية الجديدة "اربح ذهب"، والتي سيتم خلالها تقديم قطع ذهبية للمتسوقين خلال الفترة الممتدة من 11 آذار وحتى 24 نيسان.

وتتضمن الحملة تقديم 400 قطعة من الذهب الخالص عيار 21، وتأتي ضمن سعي كارفور الأردن، المتواصل إلى تزويد جميع عملائها بتجربة تسوق مميزة، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المُضافة لهم عن طريق طرح العروض والحملات الترويجية المميزة والتي يتم اطلاقها بشكلٍ دوري.

وتُتيح كارفور الأردن لجميع عملائها في أي من فروعها الــ49 أو عبر موقعها الالكتروني www.carrefourjordan.com فرصة الاشتراك في هذه الحملة عند تسوقهم بقيمة 20 دينار أكثر، حيث يمكنهماستبدال فواتيرهم بكوبون "اكشط واربح"، ليكونوا من ضمن 400 محظوظ والفوز بالقطع الذهبية.

وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": تهدف حملة "اربح ذهب" إلى تقديم قيمة استثنائية لجميع عملائنا، وهي بمثابة عربون شكر لهم على ثقتهم بنا واختيارهم الدائم لنا.

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ونحن نطلق هذه الحملة بالتزامن مع العروض الخاصة والحصرية التي نقدمها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُبارك.

 

إذ تدرك كارفور الأردن مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تؤثرٍ بشكلٍ كبير على مجتمعنا المحلي، لذا وانطلاقاً من شعارنا كارفور منكم وإليكم، نواصل التزامنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي نخدمها والوقوف إلى جانب كل أسرة وكل فرد أردني".

وكانت كارفور الأردن، السبّاقة في طرح مجلة العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 2021، والتي تتضمن خصوماتٍ كبيرة على عدد من السلع والمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها كل بيت أردني، وقد انطلقت عروض كارفور الأردن الخاصة بالشهر الكريم في 11 آذار في جميع فروعها التقليدية والإلكترونية، وسوف تستمر في إطلاق المزيد من العروض المتجددة حتى نهاية الشهر الفضيل.

هذا وكانت كارفور الأردن، قد أطلقت مؤخراً أطول حملة عروض ترويجية والتي تحمل اسم "عروض كبيرة"، وتمتد لستة أشهر متتالية وتُعنى بتقديم عروض دورية بأسعار مخفضة على مجموعة واسعة من المستلزمات الأساسية من أرز وسكر وطحين وزيوت وغيرها من المنتجات التموينية إضافةً إلى المنتجات الغذائية الطازجة.


 




 

 


 

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