مفاجآت مميزة بانتظار محبي هواوي مع عروض الصيف

الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الصيف واقتراب موسم الإجازات والراحة، تقدم هواوي مفاجآت وعروضًا مميزة على مجموعة متنوعة من أجهزتها الذكية، وذلك في الفترة ما بين 16 و31 أيار الجاري.

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إليكم قائمة بأبرز المنتجات المشمولة في عروض الصيف من هواوي:



جهاز HUAWEI MatePad اللوحي



بتصميم بسيط، نحيف، أنيق، وعصري، تابلت HUAWEI MatePad مصنوع بمهارة دقيقة. إلى جانب معالج HUAWEI Kirin 810 مقاس 7 نانومتر، يضم الجهاز شاشة عرض كاملة FullView قياس 10.4 بوصة، معتمدة من TÜV Rheinland لتقليل الإضاءة الزرقاء، مما يمنحك تجربة مشاهدة وقراءة غامرة.

أضف إلى ذلك، نظام الصوت رباعي السماعات ورباعي القنوات، وقلم ‎HUAWEI M-pencil‎ الذي يمنحك تجربة سلسة، وإمكانية مشاركة الشاشات المتعددة مع أجهزة هواوي الأخرى، لتطلق العنان لجميع خواطرك المسلية وأفكارك المبتكرة.



يتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي خلال فترة عروض الصيف بسعر 245 دينار مع حزمة من الهدايا واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



جهاز HUAWEI MatePad T 10 اللوحي



تقدم هواوي عرضًا على جهاز HUAWEI MatePad T 10 الذي يأتي بجسم خفيف سهل الحمل، وتصميم أنيق مضغوط مصحوب بشاشة عالية الدقة مقاسها 9.7 بوصات. يجمع هذا التابلت بين نظام EMUI 10.11 وشريحة المعالجة ثمانية النواة والخوارزمية المتقدمة، ليوفر بذلك رسومات محسنة وأداءً معززًا.



وتكتمل روعة الأداء في المزايا الذكية الأخرى مثل مكبّر الصوت المزدوج عالي السعة مع تقنية HUAWEI Histen 6.1، وميزة مضاعف التطبيقات – HUAWEI APP Multiplier التي تتيح لك فتح تطبيق واحد في نافذتين منفصلتين، إلى جانب ركن الأطفال – وهي منصة للتعلم واللّعب.



ضمن عروض هواوي للصيف، يتاح جهاز HUAWEI MatePad T10 بسعر 110 دنانير مع حزمة من الهدايا واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



جهاز HUAWEI MatePad T 10s اللوحي



يعد تابلت HUAWEI MatePad T 10s واحدًا من أفضل الخيارات لأغراض التعليم، أو مشاهدة الأفلام، أو قراءة الكتب، أو الاستمتاع بالألعاب. بهيكله المعدني الأنيق وحوافه المنحنية، ووزنه الذي لا يتعدى 450 جرامًا، يوفر HUAWEI MatePad T10s السهولة المطلوبة في الحمل والتنقل.

ويتميز التابلت بشاشة Full HD قياس 10.1 بوصة، مزودة بتقنية HUAWEI ClariVu Display Enhancement للوصول إلى التفاصيل بحيوية ألوان لا تصدق.



يمكنك شراؤه بسعر 185 دينارًا خلال فترة العروض مع حزمة من الهدايا، واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



جهاز HUAWEI MatePad T8 اللوحي



يتميز هذا الجهاز بسهولة حمله وقدراته العالية في الوقت نفسه. وبحواف جانبية رقيقة للغاية، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 80%، يمنحك تابلت HUAWEIMatePad T8 مساحة واسعة على الشاشة لتتمتع بتجربة ترفيهية غامرة.

ويضم الجهاز اللوحي شريحة معالجة ثمانية النواة، مما يوفّر سرعات معالجة كبيرة تتيح لك إنجاز مهامك اليومية دون عناء.

أما البطارية البالغة سعتها 5100 ملي أمبير، فتسمح لك بشحنة كاملة واحدة بتشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة، إضافة إلى تصفّح صفحات الويب لمدة 12 ساعة.



يمكنك شراء تابلت HUAWEI MatePad T8 خلال عروض الصيف من هواوي بسعر 99 دينارًا فقط، مع حزمة من الهدايا، وغطاء ذكي، واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



هاتف HUAWEI nova7i



تم دعم هاتف HUAWEI nova 7i بمجموعة واسعة من الميزات الاحترافية، التي ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي الهاتف مع كاميرا رباعية، تضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تصوير زوايا عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدسة بورتريه بدقة 2 ميغابكسل.

كذلك، يتضمن إعداد الكاميرا ميزات إضافية مدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Handheld Super Night Mode للتصوير الليلي والتصوير في محيطات ذات إضاءة منخفضة، AI Video Editing لتحرير فيديو سريع وسهل مع تأثيرات وموسيقى.

ويمتاز هاتفHUAWEI nova 7i بأداء قويّ وبطارية عالية الجودة تبلغ 4200 ملّي أمبير في الساعة، مع تقنية SuperCharge HUAWEI بقوة 40 واط التي يمكنها شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 70% في 30 دقيقة فقط.



يمكنك الاستفادة من عروض هواوي للصيف، وشراء هاتف HUAWEI nova 7i بسعر 179 دينارًا، مع حزمة من الهدايا، واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



هذا الهاتف مصمم ليتناسب مع احتياجاتك. يتيح لك هاتف HUAWEI Y7a المزوّد بخاصية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط مشاهدة الفيديوهات لمدة ساعتين مع الشحن لمدة 10 دقائق فقط.

ومع بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، يوفر هاتف HUAWEI Y7a عمر بطارية طويل الأمد يدعم تشغيل الفيديو لمدة 23 ساعة تقريبًا.

وبفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل - ذات العدسة العريضة جدًا التي تبلغ 120 درجة وبدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل - ومستشعر قياس 1/2 بوصة، يمكن للهاتف التقاط صور رائعة وعالية الدقة.



يتاح هاتف HUAWEI Y7a بسعر 132 دينارً خلال فترة عروض الصيف من هواوي، مع حزمة من الهدايا، واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP.



أمامك أيضًا خيار شراء العديد من المنتجات الأخرى الذكية خلال عروض الصيف من هواوي؛ مثل ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro المتاحة بسعر 179 دينارًا، وساعة HUAWEI WATCH GT2 بسعر 128 دينارًا، وساعة HUAWEI WATCHFit بسعر 83 دينارًا، وجميعها متاحة مع حزمة من الهدايا المميزة.

كذلك، بإمكانك شراء سمّاعة HUAWEI FreeBuds 4i المتاحة بسعر 84 دينارًا، مع حزمة من الهدايا واشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في خدمة HUAWEI Music VIP.



جميع هذه الأجهزة متاحة على متجري هواوي الشروق: https://huaweieshop.jo/ar، وCell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/.

استفد من عروض هواوي، ولا تضيّع فرصة اقتناء أفضل الأجهزة بأفضل الأسعار في الفترة ما بين 16 و31 أيار.



