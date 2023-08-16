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الأربعاء، 16-08-2023 04:08 م

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

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 الوكيل الاخباري - وفرت حلويات آغاتي إمكانية الاسترداد النقدي بقيمة 30% عند الشراء والدفع بأي من بطاقات زين كاش . 

تأتي هذه اللفتة من آغاتي وزين كاش بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي عصر اليوم ، لمشاركة الطلبة وذويهم فرحة النجاح ، وهذه ليست المرة الأولى إذ تحرص إدارة آغاتي وكذلك زين كاش على تفعيل دورهما تجاه خدمة المجتمع المحلي بمختلف الأشكال . 

وتاليا الرابط : 

https://promo.zaincash.jo.zain.com:90/ZCFSOffersCampaign2023/

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