مقالات The Knox: حافظ على خصوصية البيانات التي تقوم بمشاركتها

الوكيل الإخباري- باتت قضايا انتهاك الخصوصية وفقدان ملكية البيانات مصدر قلق متزايد في ظل الانتشار المتسارع للتكنولوجيا في حياتنا اليومية. فمع اعتمادنا المتزايد على الاتصالات الرقمية، نجد أنفسنا مضطرين إلى مشاركة كم هائل من المعلومات الحساسة والشخصية عبر الإنترنت.



وهنا تنشأ تحديات حقيقية في كيفية التعامل مع هذه المخاوف المشروعة. فعلى سبيل المثال، قد تشعر بالقلق إزاء أمان منصات المراسلة التابعة لجهات خارجية، أو تخاف من احتمالية فقدان البيانات الخاصة بك أو تعرضها للاختراق في حال حدوث هجوم على الخوادم أو ضياع هاتفك. وعند الاتصال بأجهزة أخرى، قد تنتابك مخاوف بشأن الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بياناتك وكيفية الحفاظ على سريتها وحمايتها من أي اختراق.



وللحفاظ على راحة بالك، قمنا في سامسونج بالتفكير في كل هذا وجعلنا من توفير الحماية والأمان لبياناتك مهمة رئيسية لنا حتى تتمكن من مشاركة بياناتك بكل ثقة وراحة مع من تختار فقط.



مشاركة أكثر أماناً مع خاصية "المشاركة الخاصة" التابعة لخاصية "المشاركة السريعة"

كثيراً ما نجد أنفسنا في مواقف نرغب فيها بمشاركة اللحظات الخاصة والثمينة في حياتنا مع المقربين إلينا، ولكن في الوقت ذاته نشعر بالقلق من احتمالية تسرب هذه المحتويات إلى أعين الغرباء.

ولتسهيل مشاركة لحظات الحياة الأهم مع من نحب، قامت بتطوير حل فعال وإدماجه في هاتفها الذكي Galaxy، حيث يأتي الهاتف مزوداً بوظيفة "المشاركة الخاصة" التابعة لخاصية "المشاركة السريعة" أو "Quick Share"، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى الخاص بسهولة وراحة البال مع ضمان الحفاظ على الخصوصية.



وتتميز خاصية "المشاركة الخاصة" في هواتف سامسونج Galaxy بقدرتها الفريدة على حماية خصوصية بياناتك، فعند استخدامك لهذه الميزة، ستكون أنت وحدك من يملك ويتحكم في الملفات التي ترسلها. فبدلاً من المخاطرة بانتشار محتواك بين أيدي الجميع، يمكنك تحديد المستلمين المعنيين فقط الذين سيتمكنون من فتح وعرض هذه الملفات دون سواهم. كما تُتيح لك الخاصية ميزات إضافية لتعزيز الحماية، كتحديد مواعيد انتهاء صلاحية الوصول إلى بياناتك، أو إعطاء صلاحيات القراءة فقط دون إمكانية إعادة المشاركة. وإن لم يعد لديك رغبة في مشاركة هذه البيانات، فيمكنك في أي وقت إلغاء الوصول إليها والسيطرة عليها بالكامل. كما يمكنك من خلال هذه الميزة المبتكرة منع التقاط صورة للشاشة ومعرفة متى فتح المستلم الملف المرسل.



وبفضل هذه التقنية المتطورة، يمكنك نقل ما يصل إلى 20 ملفاً في وقت واحد، بإجمالي حجم يصل إلى 200 ميجابايت، دون أي مخاطر على خصوصيتك. وتعتمد "المشاركة الخاصة" على تشفير بياناتك بتقنية الـ blockchain المتطورة، لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية أثناء إرسالها ومشاركتها.

ولاستخدام خاصية "المشاركة الخاصة"، قم بتحديد الملف الذي تريد إرساله واضغط على أيقونة المشاركة. اضغط على "المشاركة السريعة"، متبوعة بالنقاط الثلاث لمزيد من الخيارات في الزاوية اليمنى العليا. ثم حدد تشغيل "المشاركة الخاصة". بمجرد إرسال الرسالة، يمكنك التحقق مما أرسلته وتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية أو إلغاء أذونات المشاركة.



▲ اختر الملف > المشاركة السريعة > ثلاث نقاط (المزيد من الخيارات) > قم بتشغيل المشاركة الخاصة



ولا يوجد أي داعٍ للقلق بشأن تسريب معلوماتك أو صورك الخاصة أو وقوع معلوماتك في الأيدي الخطأ بعد الآن، فمع ميزة "المشاركة الخاصة" في "Quick Share"، أصبح الأمر تحت سيطرتك التامة. ببضع نقرات بسيطة، يمكنك إرسال ملفاتك بأقصى درجات الأمان والخصوصية والتحكم ببياناتك والأشخاص الذين تختار مشاركتها معهم، مع إمكانية رؤية حالة مشاركة الملفات في كل خطوة على الطريق.



حماية محسنة للبيانات مع التشفير من طرف إلى طرف

تخيّل معنا هذه اللحظة: تتلقى إشعاراً مفاجئاً بوقوع خلل ما في الموقع الإلكتروني الذي كنت تتصفحه، حيث تم اختراق الخادم الذي تم تخزين تفاصيل حسابك الشخصية الحساسة عليه. لحظة مرعبة بلا شك!



ولكن بفضل الحلول الأمنية المتطورة من سامسونج وGalaxy لحماية البيانات "Enhanced Data Protection" أو "خاصية حماية البيانات المحسنة"، يمكنك أن تطمئن تماماً بشأن سلامة بياناتك الشخصية المخزنة في Samsung Cloud.



بدءاً من هاتف Galaxy S24، توفر خاصية حماية البيانات المحسنة "Enhanced Data Protection" حماية إضافية لأجهزة Galaxy عند مزامنة بياناتك أو نسخها احتياطياً باستخدام Samsung Cloud. تهدف هذه الميزة الجديدة إلى الحد من فقدان البيانات عبر التشفير من طرف إلى طرف (E2EE)، والذي يضمن إمكانية تشفير البيانات أو فك تشفيرها فقط على جهازك ولا يمكن لأي شخص غيرك رؤيتها. بمعنى آخر، يمكنك الاتصال بأجهزة أخرى مع الحفاظ على أمانك، وستظل بياناتك آمنة حتى في حالة اختراق الخادم أو سرقة تفاصيل الحساب.