مقالات The Knox: مميزات حماية نظام Galaxy التي لا تراها

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الوكيل الاخباري - أصبحت قضايا الأمن السيبراني شائعةً أكثر من أي وقت مضى، ما أدى إلى ازدياد الشعور بالقلق لدى الجميع، حيث يصل تأثير هذه التهديدات إلى المستهلكين والشركات والمؤسسات. ويمكن أن تخلق هذه التهديدات مخاطر داخل الشبكات والبيانات والأجهزة، وقد ازداد عدد الحوادث المتعلّقة بالأمن السيبراني بشكل ملحوظ. وقد تأتي هذه التهديدات بأشكال متنوعة، مثل البرامج الضارة أو هجمات التصيد الاحتيالي، والتي غالباً ما تكون غير مرئية للضحية إلا بعد فوات الأوان.



تقدم حلول أمان Galaxy القوية مجموعة متنوعة من الطرق لحمايتك من تهديدات الأمن السيبراني. وتوفر هذه الحلول طرقاً لتأمين جهازك والتحكم في خصوصيتك. وتعد ميزات Auto Blocker وMessage Guard من بين هذه الميزات المضمونة.



خاصية Auto Blocker

تتمحور خاصية Auto Blocker حول تقديم خيارات متنوعة لك، حيث توفر مجموعة اختيارية من إجراءات الأمان الإضافية، ما يمنحك السيطرة الكاملة على اختيار ما إذا كنت ترغب في استكشاف التخصيصات التي يتيحها نظام Galaxy. وتعمل خاصية Auto Blocker على حماية جهاز Galaxy الخاص بك وبياناتك الشخصية من خلال منع عمليات تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة. كما ستقوم هذه الميزة بالكشف عن البرامج الضارة وأي تهديدات أخرى للأمن السيبراني، وحظرها على الفور إذا كان هناك أي نشاط ضار.



يعتبر منع التحميل الجانبي، أو تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، أحد الأمثلة البارزة على خاصية Auto Blocker. على الرغم من أن التحميل الجانبي قد يوفر بعض التخصيصات المفيدة لهاتفك، إلا أنه في الغالب ليس ممارسة موصى بها، خاصة إذا لم تكن متمرساً في ذلك. في هذه الحالة، ستوفر خاصية Auto Blocker المزيد من الأمان والراحة البال، حيث ستمنع الهجمات المحتملة التي قد تأتي عبر عمليات الاحتيال الاجتماعية، مثل التصيد الصوتي. في هذه الهجمات، قد يحاول المهاجمون خداعك عبر الهاتف لدفعك إلى تنزيل برامج ضارة.



إضافة إلى ذلك، تساعد خاصية Auto Blocker في منع الأوامر الضارة من الوصول إلى منفذ USB في هاتفك. ويُعد هذا الأمر مفيداً عند شحن هاتفك في أماكن عامة مثل المطارات، حيث قد تكون هناك مخاطر أمنية محتملة.



إن تفعيل خاصية Auto Blocker عملية سريعة وبسيطة تستغرق أقل من دقيقة. ما عليك سوى فتح "الإعدادات"، والانتقال إلى "الأمان والخصوصية"، ثم الضغط على "الحظر التلقائي" وتحديد "تشغيل".



خاصية Message Guard

تأتي تهديدات الأمن السيبراني بأشكال عديدة، وتصبح أكثر تعقيداً كل عام. ومن التهديدات التي أصبحت شائعة بشكل متزايد هجمات النقر الصفري التي تستغل نقاط الضعف في برنامج جهازك. ويمكن أن تحدث هذه الهجمات في أي وقت يتم فيه استلام صورة ما ولا يتطلب أي إجراء من جانب المستخدم.



فعلى سبيل المثال، قد يتلقى هاتفك صورة ويهتز بلطف في جيبك أو على طاولة بجوار سريرك قبل أن يستقر. وفي هذه الحالة، ليس من الضروري أن تقوم بأي تفاعل مع الهاتف، ولكن ربما يكون هناك شخص ما يقرأ رسائلك بالفعل، أو يتصفح معرض الصور الخاص بك، أو ينسخ التفاصيل المصرفية الخاصة بك.

وسيتم عزل أي تهديدات محتملة في الصورة بواسطة خاصية Message Guard من سامسونج قبل أن تسبب أي أضرار من خلال محاصرة الملف بشكل فعال في مساحة معزولة على جهازك. أثناء احتجاز الصورة في بيئة محمية، يقوم البرنامج بفحصها تدريجياً والتعامل معها في بيئة خاضعة للمراقبة لمنع انتشارها إلى باقي الجهاز.



وتعمل خاصية Messenger Guard مع مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة الشائعة التي قد تستخدمها بالفعل، بما في ذلك تلك التطبيقات من Google وسامسونج وMessenger وتيليغرام وواتساب.



لا داعي للقلق بشأن تشغيل هذه الخاصية، حيث أنها تعمل بهدوء وفعالية في الخلفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى أي تنشيط أو تدخل من المستخدم.





وعلى الرغم من استمرار تطور وانتشار تهديدات الأمن السيبراني، فإن أولوية سامسونج هي الحفاظ على سلامتك باستمرار، حيث لا يمكن ضمان الخصوصية الكاملة إلا من خلال أنظمة الأمان القوية. وبغض النظر عن نمط حياتك، ستجد أن أجهزة Galaxy موجودة دائماً لحمايتك وضمان سيطرتك على الأمور.



تحديثات الأمان لفترة أطول

وعلى الرغم من أهمية توافر ميزات أمان قوية في الأجهزة، إلا أنه من الضروري أيضاً الحفاظ على تحديثها باستمرار لحمايتك من أحدث التهديدات. لهذا السبب، توفر سامسونج ما يصل إلى سبع سنوات من التحديثات الأمنية وترقيات نظام التشغيل، بدءاً من سلسلة Galaxy S24، وهي أطول فترة دعم برمجي متاحة حالياً للأجهزة المحمولة، ما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على أمان هواتفهم لفترة أطول.



