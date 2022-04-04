مكنسة روبوت Jet Bot + من سامسونج متوفرة الآن في السوق الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن طرح مكنسة روبوت Jet Bot + في السوق الأردنية، متيحةً إياها للشراء أمام المستهلكين الباحثين عن تنظيف أكثر دقة وكفاءة وبطريقة صحية وذكية، وذلك عبر معارضها ومعارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

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وتتميز مكنسة روبوت Jet Bot + بما تقدمه من وقت تشغيل يصل إلى 90 دقيقة، وتحكم معزز عبر شبكة الواي فاي، فضلاً عن إمكانية التحكم بالصوت وإصدار الأوامر عن طريق الهاتف الذكي.



هذا وقد تم تصميم مكنسة روبوت Jet Bot + بمستشعر LiDAR الذي يمكنه تتبع موقع المكنسة بدقة وتحسين مسارها عن طريق فحص الغرفة وجمع معلومات المسافة، وبالتالي التنقل بكفاءة وتغطية مساحة المنزل بالكامل.



كذلك، فإن المكنسة تتسم بما تتضمنه من تقنيات متقدمة لتسهيل عملية التنظيف القوي بفضل محرك العاكس الرقمي الذي يعمل على زيادة قوة الشفط التي يمكن التحكم بها عبر نظام التحكم الذكي في الطاقة. أما الفرشاة عالية الكفاءة، فتعمل على تنظيف أي نوع من الأرضيات، متل السجاد والخشب الصلب؛ إذْ أنها تحتوي على ألياف دقيقة مصنوعة من المنسوجات الناعمة، بما في ذلك الفضة المضادة للكهرباء الساكنة، التي تساعد على إزالة الشعر والغبار الملتصق بالأرض. وتعمل أدوات التقطيع عالية الكفاءة على طحن الشعر لتجنب تشابكه حول الفرشاة، لضمان استمرار عملية التنظيف بسلاسة.



وتعزيزاً لكل هذه المواصفات والمزايا، تأتي قاعدة Clean Station لتسهل عملية تفريغ سلة الأتربة بطريقة مريحة وصحية، وذلك مرة شهرياً إلى ثلاثة أشهر، ولتتيح إمكانية إزالة الغبار باستخدام تقنية Air Pulse، فيما يعمل نظام الفلترة متعدد الطبقات على احتجاز ما نسبته 99.999% من الغبار الناعم، بما يضمن عدم إطلاق الغبار مرة أخرى إلى الهواء.



وباستخدام تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدم إنشاء "مناطق محظورة" أو جدران افتراضية عن طريق تحديد المواقع على خريطة البيت، لمنع المكنسة الكهربائية الروبوتية من الدخول للمناطق المحظورة من غير وضع حواجز فعلية.



ويشار إلى أن مكنسة روبوت Jet Bot + من سامسونج ستتوفر لاحقاً عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore ، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo.