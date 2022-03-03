مكنسة Bespoke Jet من سامسونج تضمن تنظيفاً شاملاً باستخدام All-in-One Clean Station™

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إطلاق مكنستها الكهربائية اللاسلكية (Bespoke Jet) المزودة بـ All-in-One Clean Station. وبفضل المزايا المتقدمة، توفر المكنسة تنظيفاً صحياً بنسبة 99.999% بالاعتماد على نظام الترشيح متعدد الطبقات.

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وإضافة إلى محطة التنظيف التي تستخدم أيضاً للشحن وإفراغ سلة المهملات تلقائياً، تمتاز المكنسة بخفة الوزن، كما تأتي مجهزة بمحرك رقمي محسّن يتفوق على سابقه لضمان عمليات تنظيف أقوى. وبما أنها مبتكرة للغاية، فقد حازت المكنسة أيضاً على التقدير بمرتبة الشرف ضمن جوائز الابتكار خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021.



وقال هايسون يانغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات. "إن هذه المكنسة لا توفر القوة والأداء اللازمين للحفاظ على نظافة الأرضيات فحسب، ولكنها تتناسب أيضاً من حيث تصميمها الجميل مع أي غرفة في منزلك بسلاسة تامة".







التنظيف الصحي

تتميز المكنسة بمحطتها الفريدة التي تحافظ على نظافة المساحة في أثناء عملية التنظيف. وعند وضعها على تلك المحطة، يتم إفراغ سلة المهملات تلقائياً من دون أي تسرب لجزيئات الغبار الدقيقة، بفضل تقنية "النبض الهوائي" الفريدة من سامسونج، كما تشحن تلقائياً في نفس الوقت.



ويضمن نظام الترشيح متعدد الطبقات التنقية بنسبة 99.999% لخروج الهواء النظيف منها في أثناء التنظيف. وعندما يتم امتصاص الهواء، يتولى المحرك الرئيسي فصل جزيئات الغبار الكبيرة التي يتم التقاطها بعد ذلك في مرشح على شكل شبكة معدنية. وبعد ذلك، يحاصر المرشح الصغير جزيئات الغبار الدقيقة ويقوم بالتقاطها. وكمرحلة أخيرة، يحبس مرشح غبار الجسيمات الدقيقة للحيلولة دون خروجها. وتكون جميع الأجزاء والفلاتر قابلة للغسل، لذا يمكن الحفاظ عليها نظيفة وصحية طوال الوقت.



تنظيف قوي بتصميم خفيف الوزن

سواء تم استخدام المكنسة على الأرضيات الصلبة أو السجاد، فإنها توفر أقصى قوة من الشفط لإنجاز مهمتها بكفاءة عالية. ويعتبر المحرك الرقمي من سامسونج الموجود فوقها أخف بنسبة 47% من محرك Jet906، ويولد ما يصل إلى 210 واط من قوة الشفط.



ومع وجود خاصية "جيت سايكلون" Jet Cyclone، يمكنك الاستمتاع بهواء أنظف خلال عملية الشفط القوي. وتتميز المكنسة بهيكل عالي الكفاءة ومتعدد المستويات، وينتج عنها مساراً هوائياً مثالياً لتقليل مقاومة الهواء والحد من احتمال فقدان الشفط لجزيئات الغبار الدقيقة التي يتم امتصاصها بطريقة صحية.



ويبلغ وزن الجسم المحمول للمكنسة 1.44 كيلوغرام فقط، ما يجعلها خفيفة إلى مستوى تساعد على الحركة السلسة خلال عملية تنظيف المنزل. لذا .. يستطيع المستخدم تنظيف أسطح الكراسي والأرائك والخزانات والطاولات وستائر النوافذ وأسفل الأجهزة، كما يمكنها صعود الدرج.



سهولة التنظيف

تأتي المكنسة مجهزة بشاشة عرض رقمية من نوع "إل سي دي" تدعم 28 لغة، وتوفر للمستخدم جميع المعلومات التي قد يحتاج إليها في لمحة واحدة، بما في ذلك إعدادات مستوى الشفط، والوقت المتبقي للبطارية. وتظهر على الشاشة معلومات حول أي مشاكل قد تظهر، مثل الانسداد أو الأجسام العالقة في الفرشاة أو الفلاتر، وتعد بمثابة دليل لمساعدتك في حل المشاكل عند ظهورها.



وتحتوي المكنسة على بطارية ذات سعة كبيرة تكفي للعمل لمدة تصل إلى ساعة واحدة. وحتى عندما يحين موعد شحنها، يمكنك بسهولة تبديل البطارية الاحتياطية إذا كنت بحاجة إلى تمديد وقت التنظيف لساعتين. وتضمن تقنية سامسونج الفريدة احتفاظها بنسبة 70% من أدائها الأصلي خلال ما يصل إلى 500 دورة.



ولمساعدتك على تنظيف الأرضيات الصلبة بسهولة، تأتي المكنسة مزودة بخاصية رش الرذاذ، للحصول منها على وسادات رطبة مزدوجة تدور لمدة تصل إلى 100 دقيقة، وتوفر تنظيفاً ثابتاً وفعالاً للأرضيات الصلبة. وتتميز خاصية الرش التي تمت ترقيتها أيضاً بوجود خزان مياه سهل الصيانة تبلغ سعته 150 مليلتر، حيث يمكنك رش المزيد من المياه يدوياً للحصول على تجربة ملائمة أكثر.



إن طرح هذه المكنسة يرتقي بالأجهزة المنزلية إلى العصر الحديث، لاسيما وأنها تعتمد على فلسفة التصميم حسب الطلب التي ابتكرتها سامسونج، وتم تصميم المكنسة الأنيقة والعصرية لتكون إضافة مثالية لأي منزل. وتتوفر الآن بثلاثة ألوان أنيقة، وهي الأزرق الليلي، والأبيض الضبابي والأخضر الخشبي. وفضلاً عن ذلك، يمكن للمستخدمين وضعها في مناطق المعيشة من دون الإخلال بمظهر التصميم الداخلي العام.





