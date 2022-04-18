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الإثنين، 18-04-2022 02:36 م

مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية خفيفة الوزن من سامسونج تصل إلى السوق المحلية

Samsung Jet Stick


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن طرح مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية في السوق الأردنية، والتي يمكن للمستهلكين شراؤها عبر أي من معارض الشركة أو معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

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وتتميز مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج، التي يمكن معرفة المزيد عنها عبر الرابط التالي:https://www.samsung.com/levant_ar/vacuum-cleaners/stick/hand-stick-silver-vs15a6032r5-eu/، بقوة الأداء رغم خفة وزنها الذي يبلغ 1.48 كجم، وبفعاليتها في تنظيف مختلف أنواع السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة عالية، بفضل المحرك الضاغط الرقمي المبتكر الذي يولّد قوة شفط تصل إلى 150 واط، مع تدفق محسن للهواء بفضل نظام الهواء الإيروديناميكي.


وبفضل نظامJet Multi Cyclone عالي الكفاءة ومتعدد الأسطوانات، تتميز Jet 60 Pet اللاسلكية بقوة شفط استثنائية، إذْ يعمل النظام على تشكيل مسار هواء مثالي يقلل من مقاومة الهواء، كما أنّ وجود 9 أسطوانات و27 منفذاً يخفض فقدان قوة الشفط واحتجاز الغبار الناعم الذي يتم شفطه لاحقاً داخل المكنسة.

 

ويعمل نظام الفلترة متعدد الطبقات على احتجاز نسبة 99.999% من الغبار وإخراج الهواء نظيفاً من المكنسة وبالتالي فلترة أعلى، وهواء أنظف، ومسببات حساسية أقل.


وتعمل فرشاة Jet Fit على التقاط وشفط جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة بالسجاد والأرضيات الصلبة، وبفضل رأسها الذي يدور بزاوية 180 درجة،يمكن للمستخدم تغيير الاتجاه وتنظيف كل زاوية بكل سهولة.

 

كذلك، فإن الممسحة الملتفة التي تحتوي على ممسحتين رطبتين وملتفتين، تعمل لمدة 80 دقيقة على تنظيف الأرضيات الصلبة بفعالية وبمجهود أقل.


ويشار إلى أنمكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج ستتوفر لاحقاً عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore ، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://shop.samsung.com/jo.

 




 

 


 

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