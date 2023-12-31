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الأحد، 31-12-2023 01:56 م

مليون و 300 ألف دينار مجموع دعم بنك الإسكان لمبادرات التبرع لأهالي غزة

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الوكيل الإخباري - انطلاقاً من واجبه الوطني والإنساني، أعلن بنك الإسكان عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دينار إضافية لعدد من حملات التبرع لأهالي غزة التي تنفذها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، تكية أم علي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجاء ذلك بعد إعلان البنك مؤخراً عن التبرع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية. اضافة اعلان

وإيماناً من بنك الإسكان بالأهداف السامية لحملات التبرع التي ينظمها عدد من شركائه الاستراتيجيين لدعم أهالي غزة في ظل الظروف الراهنة ، قدم  البنك دعمه لكل من : مؤسسة الحسين للسرطان لحملة "انقذوا مرضى السرطان من  غزة" الهادفة لدعم مرضى السرطان القادمون من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان بالإضافة إلى إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة بمبلغ 100 ألف دينار، وتكية أم علي حملة "لأجلك يا غزة" الهادفة إلى توفير طرود غذائية طارئة للأسر المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "لأهلنا في غزة" الهادفة لإيصال المساعدات العينية والغذائية والطبية للأسر المتضررة في غزة بمبلغ 100ألف دينار.
ويأتي التبرع التزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية باعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وبهدف تمكين المؤسسات الوطنية من تحمل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها لا سيما أن البنك شريك استراتيجي ورئيسي لهذه المؤسسات، حيث يقدم البنك دعمه السنوي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال عدة برامج أبرزها (العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وبرنامج سوار التطوعي، وبرنامج المنح الجامعية للمرضى المصابين بالسرطان)، بالإضافة لدعمه تكية أم علي عن برامجها المتعلقة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة و توزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك وإقامة موائد الرحمن، والمساهمة الدائمة في دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرامجها الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على العائلات المحتاجة وتحسين حياتهم.

 




 

 


 

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