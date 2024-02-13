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الثلاثاء، 13-02-2024 01:33 م

منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث ينظم ندوة بعنوان 'أزمة المصطلحات السياسية: لنشر التوعية والتوضيح' بحضور الدكتور أمين المشاقبة

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث ندوة متميزة تحت عنوان "أزمة المصطلحات السياسية: لنشر التوعية والتوضيح"، في مقر المنتدى يوم الإثنين. 

الندوة التي استضافت، معالي الدكتور أمين المشاقبة، بإدارة الدكتور طارق أبوالراغب، شهدت حضوراً مميز من المهتمين بالشأن السياسي، مما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الجمهور بفهم وتحليل المصطلحات السياسية وأثرها على الرأي العام والسياسات الدولية.

تميزت الجلسة بالتفاعل الكبير بين الحضور والضيف، حيث تناول الدكتور المشاقبة موضوعات عدة مرتبطة بأزمة المصطلحات السياسية، مشدداً على أهمية الوعي والفهم الدقيق لهذه المصطلحات في تشكيل فهمنا للعالم من حولنا. كما أتاحت الندوة فرصة للحضور لطرح الأسئلة ومشاركة أفكارهم وتجاربهم الشخصية مع المصطلحات السياسية، مما أغنى النقاش وأضاف أبعاداً متعددة للموضوع.

من الجدير بالذكر أن منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث، المعروف بدوره الريادي في تعزيز البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن موعد بث الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتدى. هذا سيمكن الذين لم يتمكنوا من الحضور من الاطلاع على مجريات الندوة والاستفادة من المادة الغنية التي قُدمت.

إن إقامة هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المنتدى بهدف إثراء الساحة الثقافية والفكرية وتوفير منبر للحوار البناء وتبادل الآراء حول القضايا الملحة التي تواجه مجتمعاتنا. يؤكد منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث مرة أخرى على التزامه بالمساهمة في بناء جيل واعٍ ومطلع على الديناميات السياسية العالمية

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