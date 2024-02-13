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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 02:18 م

منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة ينطلق في عمان في الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري- يُعقد في العاصمة الأردنية عمان، يومي 21 و 22 شباط الحالي، منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الاعيان الاستاذ فيصل الفايز ، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الخبراء والمعنيين وصناع القرار . 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه  المركز الريادي للتدريب على حقوق الانسان والدراسات بالشراكة مع عدة وزارات ومنظمات دولية و القطاع الخاص، عدد كبير من الدول العربية من العراق، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت ، فلسطين، تونس ولبنان، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال البيئة من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب ما قالت المدير العام للمركز الريادي رانيا حدادين يتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات العامة والمتخصصة وورش العمل، وذلك لمناقشة مختلف محاور المنتدى، أهمها الأطر التشريعية واستراتيجيات حماية البيئة ومستقبل الاستدامة في النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة لمستقبل قطاع الطاقة وعلاقته بالأمن البيئي والمائي والغذائي والزراعي والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد.

كما يناقش المؤتمر أسواق الكربون العالمية وفرص الاستثمار في المشاريع الخضراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة البيئية والحفاظ عليها، وتحقيق الحياد الكربوني بين الطموح والواقع، وحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

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واكدت ان اهم الجلسات ستكون لقطاع الشباب لإعطائهم المجال بطرح افكارهم امام المعنيين والمختصين.


وتوقعت حدادين  أن يُسهم منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية، بالاضافة لنشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

يُعد منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة حدثًا هامًا على المستوى الإقليمي والدولي، وفرصة للتعاون بين الدول العربية لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة وتطوير حلول لتحقيق التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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