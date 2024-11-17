منتدى الجامعات والدراسة في أمريكا التابع للسفارة الأمريكية يحتفي بمرور 75 عامًا على العلاقات الأمريكية-الأردنية

يستضيف المنتدى مندوبين من أكثر من 30 جامعة أمريكية مرموقة لتقديم معلومات شاملة حول مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتوفرة في الولايات المتحدة للطلاب الأردنيين. يأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية-الأردنية، ليعكس أهمية الشراكات الأكاديمية والتبادل التعليمي كركائز أساسية للعلاقة الثنائية بين البلدين.
يوفر المنتدى فرصة مميزة للطلاب الأردنيين للتواصل مباشرةً مع الجامعات الأمريكية وطرح استفساراتهم حول إجراءات القبول، والبرامج الأكاديمية، وخيارات الدعم المالي للطلبة، والحياة الطلابية في الولايات المتحدة. تنظم السفارة الامريكية هذه الفعالية بالشراكة مع مؤسسة أمديست، بهدف تمكين الطلاب الأردنيين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية في الولايات المتحدة عبر تزويدهم بمعلومات دقيقة وقيّمة تدعم اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم التعليمي.
أكدت السفيرة الامريكية في الأردن، يائل لمبرت على أهمية هذا المنتدى قائلةً: "يعكس منتدى الجامعات والدراسة في أمريكا التزامنا المتواصل بتقديم فرص تعليمية ذات مستوى عالمي للطلاب الأردنيين، عبر مؤسسات أكاديمية وبرامج مبتكرة في الولايات المتحدة. لأكثر من 75 عامًا، استمرت الولايات المتحدة في كونها وجهة تعليمية مفضلة للطلاب الأردنيين، ونحن نأمل أن يستفيد الطلاب من هذه الفرص لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية."
وأشارت نور الرشيد، مديرة مؤسسة أمديست في الأردن، إلى أهمية هذا المنتدى في دعم الشباب الأردني قائلةً: "سيتيح لنا هذا المنتدى بفضل الشراكة مع السفارة الأمريكية، تقديم فرص تعليمية حقيقية تسهم في بناء جيل جديد من القادة الأردنيين، مما يمهد الطريق أمامهم للنجاح الأكاديمي والمهني."
للتسجيل أو لمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.amideast.org/jordan/study-in-the-usa/education-usa-fair-2024
نبذة عن EducationUSA
EducationUSA هي شبكة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تضم أكثر من 430 مركزًا استشاريًا للطلاب الدوليين في أكثر من 175 دولة وإقليمًا. تعمل الشبكة على الترويج للتعليم العالي الأمريكي للطلاب في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم معلومات دقيقة وشاملة وحديثة حول فرص الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي المعتمدة في الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
طالبات "الملك عبدالله الثاني للتميز" و "وادي موسى" ينضممن لتحدي "الشباب الآن" لتنمية الإرث الثقافي
-
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومنصة زين تُعلنان انطلاق فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 16
-
مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الصحية الجديدة من سامسونج تدعم التقدم في ابتكارات الرعاية الصحية
-
طيران الخليج و جورامكو توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات
-
هيونداي الأردن تحصل على المركز الأول في خدمات ما بعد البيع المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
البنك العربي يرعى برنامج "شهر الطفل العربي" في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس بالتعاون مع إنجاز في فرع Iskan Young
-
"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%