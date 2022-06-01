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الأربعاء، 01-06-2022 09:35 ص

مندوباً عن الملك، ولي العهد يفتتح فندق "الريتز – كارلتون" عمّان

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الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، فندق "الريتز – كارلتون" عمّان، الذي أنشئ بحجم استثمار يتجاوز 300 مليون دينار.

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وجال سموه في مرافق الفندق الذي شُيّد وفقاً لأعلى المعايير الدولية على ارتفاع 20 طابقاً، ليضم 228 غرفة ويوفر 500 فرصة عمل 90 بالمائة منها لأردنيين.


واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الإقبال للتطوير العقاري، المطورة والمشغلة لمشروع الفندق سامر فاخوري، أشار فيه إلى أن الفندق يضم 34 جناحاً فاخراً، موزعة على 7 فئات، و7 مطاعم ومقاهٍ، وقاعة احتفالات تبلغ مساحتها 1,050 متراً مربعاً، و6 قاعات للاجتماعات.

ويضم الفندق منتجعاً ومركزاً صحياً متكاملاً، ومجموعة من المسابح الداخلية والخارجية التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها، إلى جانب 6 غرف علاجية.


واعتبر فاخوري أن افتتاح الفندق يعد ترجمة فعلية للرؤى الملكية الرامية لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية، ويقدم قيمة استثمارية عقارية واقتصادية كرافعة من روافع الاقتصاد على العديد من الأصعدة.


بدوره، قال مدير عام الفندق طارق درباس إن تصميم الفندق مستوحى من ثقافة الأردن وتاريخه والطبيعة التي تتفرد بها المملكة، إذ يمكن للزائر أن يلمس السمات المعمارية النبطية والرومانية في جميع أنحاء الفندق.


وحسب وزير السياحة والآثار نايف الفايز، فإن افتتاح فندق الريتز - كارلتون عمان، سينعكس إيجابا على قطاع السياحة في الأردن من حيث الخدمات المميزة للسائح وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص العمل.


وحضر الافتتاح أمين عمّان يوسف الشواربة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، مصطفى خليفة، والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة ماريوت الدولية، سانديب واليا.

 



 

 




 

 


 

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