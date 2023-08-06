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الأحد، 06-08-2023 12:26 م

مندوباً عن جلالة الملك رئيس الوزراء يكرم فاين لصناعة الورق الصحي باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تصديراً

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الوكيل الإخباري - كرم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شركة فاين لصناعة الورق الصحي، إحدى شركات مجموعة فاين الصحية القابضة، ممثلة برئيس مجلس إدارتها غسان نُقُل، ضمن احتفالية يوم الصناعة الأردنية، التي أقامتها غرفة صناعة عمّان تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك إثر اختيارها كإحدى الشركات الصناعية الأكثر تصديراً خلال العام 2022.

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وتعتبر شركة فاين لصناعة الورق الصحي إحدى أبرز الشركات الصناعية في الأردن، ولها دور كبير في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وقد وصلت منتجات "فاين" إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.


وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين، غسان نُقُل، عن فخره بهذا التكريم الذي يبرهن من جديد على مكانة علامة فاين الرائدة وشركة فاين لصناعة الورق الصحي باعتبارها من سفراء الصناعة الأردنية ومن رواد التصدير. وقال نُقُل: "يعتبر هذا التكريم دافعاً لنا لمواصلة الابتكار وتقديم أفضل المنتجات في مجال الصحة العامة والورق الصحي لتظل مجموعة فاين ذراعاً اقتصادية بارزة تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الشاملة."


وكانت مجموعة فاين الصحية القابضة قد تأسست في خمسينيات القرن الماضي لتكون نواة عمليات مجموعة نُقُل الصناعية التي تختص في العديد من القطاعات والتي تتألف من ثلاثين شركة محلية وإقليمية وعالمية.

وقد عززت مجموعة فاين مكانتها اليوم بفضل حرصها المستمر على تطوير منتجات وحلول صحية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف الأسواق حول العالم.

 




 

 


 

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