منصة اقرأ على السوق المفتوح لإثراء المحتوى العربي

الوكيل الاخباري - موقع السوق المفتوح

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يعتبر السوق المفتوح واحداً من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث يقبل على استخدامه وزيارته عدد هائل من الأفراد في كافة الدول التي يغطي خدماته بها، والتي يصل عددها إلى 19 دولة موزعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود السبب في ذلك إلى ما يتميز به من خصائص رائعة، من أهمها التمتع بدرجات عالية من الموثوقية والأمان، والسهولة في الاستخدام، ناهيك عن ما يتيحه من عملية تواصل مباشرة بين البائع والمشتري، دون أي عمولة أو رسوم، والعدد الهائل من اعلانات العرض والطلب الموجودة فيه، والمزيد غير ذلك، بما في ذلك العمل على تصميم وتطوير منصة اقرأ المتخصصة في إثراء المحتوى العربي.



منصة اقرأ على السوق المفتوح



تم إطلاق منصة اقرأ على السوق المفتوح خلال عام 2019؛ سعياً من شركة السوق المفتوح إلى زيادة وعي البائع والمشتري بما يرغبون بشرائه أو الحصول عليه؛ من شتى أنواع المنتجات والسلع والأغراض التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية، إلى جانب تزويدهم بمعلومات صحيحة عن الوظائف والخدمات المختلفة، بحيث تضم عدد كبير جداً من المقالات التي تتناول الحديث عن شتى هذه الأمور؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات صحيحة، وعلى ذلك يبذل الفريق أقصى الجهود من أجل تمكين القارئ العربي من مواكبة كافة التغيرات والتحديثات العالمية، بهدف أن تصبح من أوائل المنصات التي توفر لكل من المشتري والبائع والمتصفح على حدٍ سواء؛ خلاصة الخبرات المعرفية والعلمية والاستشارات، إذ تسعى شركة السوق المفتوح ممثلةً بالإدارة والموظفين؛ بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الحلول والأفكار المبتكرة، التي من شأنها أن تساهم في التسهيل على الأفراد آلية تلبية متطلباتهم.



أقسام منصة اقرأ على السوق المفتوح



تشمل المنصة على مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بما في ذلك سيارات ومحركات الذي يضم عدد واسع من المقالات التي تتناول الحديث عن كل ما يخص المركبات على اختلاف الموديلات والأنواع، وقسم حياتك الذي يشمل على كل ما يخص حياة الإنسان اليومية من الصحة والتغذية والمهارات وما شابه ذلك، بالإضافة إلى وجود كل من قسم دول ومعالم، وتكنولايف، وجوال، ورياضة، ومنوعات، ووظائف وخدمات، وأثاث وأجهزة منزلية، وعقارات، وإسلاميات، بحيث تتضمن كل منها على عدد كبير ومتنوع من المقالات ذات الصلة، والتي تعتبر مرجعاً جيداً لكل من يرغب بالعثور على معلومات صحيحة وموثوقة.



ميزات منصة اقرأ على السوق المفتوح



تتسم اقرأ السوق المفتوح بالعديد من الميزات التي تجعلها من المنصات المميزة للحصول على معلومات دقيقة، إذ على الرغم من أنه تم العمل على تطويرها حديثاً، إلا أنها تمكنت خلال فترة وجيزة من جذب عدد كبير من المتصفحين إلى زيارتها، واعتبارها مرجعاً رئيسياً لإيجاد المطلوب، ونشير فيما يلي إلى أهم ما تتميز به على النحو التالي:



●تم تصميم المنصة بواجهة رئيسية سهلة الاستخدام؛ إذ تتميز بأنها منظمة ومباشرة.



●تحتوي على عدد هائل من المقالات الشاملة على معلومات تتسم بالصحة والدقة، إذ تعتبر مرجعاً موثوقاً يمكن الاعتماد عليه.



●تتضمن على شريط بحث يمكن من خلاله إدخال كلمة دلالية تشير إلى نوع المقال أو المعلومة المرغوب إيجادها، مما يعني إمكانية الوصول إلى المطلوب بسهولة.



●التنوع في نوعية المقالات التي يحتوي عليها، مما يضمن العثور على أي شيء وكل شيء من الممكن أن يفكر به المتصفح.





