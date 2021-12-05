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الأحد، 05-12-2021 03:06 م

منصّة زين تُتيح الفرصة لـ10 شركات ناشئة للمشاركة في قمة رايز أب RiseUp Summit 2021 في القاهرة

RiseUp 2021


الوكيل الاخباري - تعزيزاً لدورها في خدمة الرياديين ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة؛ أتاحت منصّة زين للإبداع (ZINC) الفرصة لـ 10 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في قمة رايز أب 2021 “RiseUp Summit”، وهي أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتُعقد سنوياً في قلب القاهرة في جمهورية مصر العربية، من أمام أهرامات الجيزة، وأُقيمت فعالياتها من 25 وحتى 27 تشرين الثاني.

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وتأتي هذه الخطوة من جانب المنصّة، لتتيح لأصحاب الشركات الناشئة فرصة التشبيك والالتقاء بالمستثمرين ووسائل الإعلام ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والمتحدثين من مختلف دول العالم، لتمكينهم من توسيع أعمالهم وتبادل الخبرات والمعرفة مع المبدعين والرياديين والعقول المشاركة هناك، حيث استضافت قمّة رايز أب لهذا العام ما يقارب 150 شركة ناشئة في عدّة مجالات، وما يزيد عن 150 متحدّثاً وأكثر من 10 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم.


وكانت منصة زين قد اختارت 4 شركات ناشئة من الشركات التي تقدّم الدعم لها للمشاركة وحضور هذه القمّة، وهي: شركة “Algebra Intelligence”، وشركة “Mercheese”، وشركة “Feeback”، وشركة “Darb”، بالإضافة إلى 6 شركات تم اختيارها خلال المنافسة التي عقدتها منصّة زين للإبداع للشركات الناشئة للمشاركة في هذه القمّة، وكانت قد أعلنت عنها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع الاختيار من قِبل لجنة تحكيم مختصّة على كل من شركة “B12”، وشركة “kitchefy”، وشركة “Conrolcast”، وشركة “Alb”، وشركة “Amman Dynamics”، وشركة “Kader” .


ونظّمت المنصّة لأصحاب هذه الشركات جلسات خاصة ومحادثات مع المستثمرين والشخصيّات البارزة المتواجدين في القمّة، كما أتاحت لهم المجال للمشاركة في الورشات والفعاليات التي عُقدت في مجالات التكنولوجيا والإبداع والاقتصاد وغيرها، كما التقى فريق عمل منصّة زين للإبداع والشباب من أصحاب الشركات الناشئة المشاركة بالسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وتحدّثوا حول التحديات التي تواجه رياديي الأعمال الأردنيين ومنها مشكلة التوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبحثوا كيفية التوسع في دولة مصر، فيما أثنى العضايلة على الرياديين الأردنيين، حيث عقّب على هذا اللقاء عبر منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: " ‏قصص نجاح ومشاريع ريادية وأفكار خلاقة نفخر بها، جسدها حضور شباب أردنيين رياديين، التقيت بهم على هامش مشاركتهم الفاعلة في مؤتمر “RiseUp” ، الذي استضافته القاهرة. الشباب الأردني نموذج واعد في ريادة الأعمال على مستوى المنطقة وهم بحاجة إلى التحفيز والدعم والإسناد".

 




 

 


 

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