منصة زين تجدّد تعاونها مع الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- جدّدت منصة زين للإبداع شراكتها الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار، والتي تقدم بموجبها خدماتها لمركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام عبر دعم برامج المركز المختلفة.وجاء تجديد هذه الشراكة مواصلةً للتعاون المثمر الذي يجمع الطرفين والذي بدأ في العام 2020 بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام الذي تم تأسيسه بموجب هذه الشراكة، حيث قدّمت منصة زين خبراتها في مجال الريادة والإبداع والابتكار، إضافة إلى تجهيز المركز بكل ما يحتاجه من أجهزة ومعدات وتقنيات أسوةً بفروع المنصة، لتخدم عمل المركز، وليكون نقطة انطلاق لكل مبدع وصاحب فكرة خلّاقة من مرتبات الأمن العام والمواطنين والمؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تطوير خدمات المديرية ضمن جهودها المتواصلة في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة وسائل التكنولوجيا لهذه الغاية.وستقدم منصة زين للإبداع (ZINC) بموجب هذه الشراكة دعماً نقدياً على مدار 3 أعوام، للأفكار الإبداعية التي سيتم تقديمها من قبل مرتبات الأمن العام، وذلك بهدف تطوير هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع بما يخدم المنظومة الشرطية ويرفد جهاز الأمن العام بحلول متطورة تسهم في تطوير خدمات المديرية.وأقام المركز بالتعاون مع منصة زين للإبداع 15 فعالية، استضاف خلالها خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، وحضرها أكثر من 400 شخص من مرتبات مديرية الأمن العام، تنوعت ما بين دورات وبرامج ومخيمات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية، تناولت مواضيع متنوعة كالابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي.