منصّة زين تجدد رعايتها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) اتفاقية التعاون والرعاية التي تجمعها منذ عدّة أعوام مع مركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، والتي تقدّم بموجبها مختلف أشكال الدعم لمساندة جهود المركز وتعزيز أهدافه المتمثّلة ببناء قدرات شباب محافظات جنوب المملكة، وإكسابهم المهارات اللازمة وتحفيزهم نحو الريادة والإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رعايتها للفعاليات والمبادرات التي يعمل المركز على تنفيذها على مدار العام.

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ويأتي دعم منصة زين للإبداع (ZINC) للمركز في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف محافظات المملكة لا سيما في محافظات الجنوب، عبر توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية في عدّة مجالات، تشمل ريادة الأعمال وآخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المساهمة بتطوير مختلف البرامج والمبادرات التي ينظّمها المركز بما يسهم بتنمية مهارات الشباب في محافظة معان ومحافظات الجنوب، وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع المحلي.



وستتمكن المنصّة بموجب هذه الاتفاقية من مواصلة جهودها لتوفير أفضل الموارد والفرص للشباب في مختلف محافظات المملكة، بما يتماشى مع رؤيتها في دعم وتمكين الشباب الأردني لتحقيق طموحاتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجال ريادة الأعمال، فيما يتزامن تجديد هذه الاتفاقية مع مرور 10 أعوام على انطلاقة منصّة زين للإبداع (ZINC)، والتي نجحت على مدى عقد من الزمان بأن تكون حاضنة للمبدعين والمبتكرين في المملكة في مختلف المجالات، كما ساهمت في إبراز المشهد الريادي الأردني على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي في المنطقة.