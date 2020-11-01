منصّة زين تحتفل بـ6 أعوام من التميّز في خدمة الشباب والريادة في الأردن

الوكيل الاخباري - تحتفل شركة زين الأردن بمرور 6 أعوام على تأسيس منصّتها للإبداع (ZINC)؛ والتي كانت قد دشّنت أول فرع لها في مجمع الملك الحسين للأعمال في العام 2014، لتكون مظلة تجمع كل مبادرات وبرامج الشركة في مجال ريادة الأعمال، وليبرز اسمها اليوم كواحدة من أهم حاضنات الأعمال الريادية والمشاريع الناشئة في المملكة، والتي أصبحت مثالاً لمسؤولية الشركات تجاه رياديي الأعمال وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في الأردن.



وتحتفل المنصة اليوم برصيد 6 أعوام من الإنجازات وما قدّمته للشباب وقطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث بلغ عدد الفعاليات التي أقامتها منذ تأسيسها وحتى اليوم حوالي 4,720 فعالية تناولت مجالات ومواضيع متعددة تَهُم الشباب ورياديي الأعمال، ووصل عدد روّاد المنصة إلى 265,599 من جميع محافظات المملكة، كما عقدت المنصّة شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية والعربية والمحلية ليصل عددها حتى الآن إلى 120 شريكاً استراتيجياً، كان أبرزها العام الحالي الشراكة التي أبرمتها مع مؤسسة ولي العهد، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال عند الشباب من خلال الفرص التي يوفرها مفهوم التصنيع الرقمي وزيادة الوعي حوله.



ووصل عدد الشركات والمشاريع الناشئة التي تقدّم المنصّة الدعم لها إلى 192 شركة ومشروعاً في عدّة مجالات، فيما وصل عدد فروع المنصّة اليوم إلى 8 فروع موزعة في مختلف أنحاء المملكة، حيث شهدت المنصّة إقبالاً واسعاً من الشباب وحماساً وأفكاراً خلّاقة الأمر الذي دفع شركة زين للتوسع وتعميم هذه التجربة، والوصول إلى عدد أكبر من الشباب على مقاعد الدراسة، فقامت خلال العام 2017 بافتتاح أول فرع جامعي لها في الجامعة الأردنية، تلتها جامعة اليرموك، ثم خلال العام 2018 افتتحت فرع الجامعة الهاشمية، بالإضافة إلى أول فرع مدرسي للمنصة في مدرسة المشرق الدولية لخدمة الطلاب الموهوبين وإتاحة المجال لهم للتفكير خارج نطاق الغرفة الصفية، وخلال العام الماضي 2019 افتتحت فرعي جامعة مؤتة وجامعة البلقاء التطبيقية، إلى جانب فرع للمنصّة داخل المقر الرئيسي لشركة زين، والذي قامت الشركة بإنشائه خلال العام 2017 لتحفيز موظفي الشركة على الابتكار والإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم، وقد تم تجهيز كافة فروع المنصة بالكامل بأحدث المعدات المتمثلة بأجهزة كمبيوتر وشبكة الإنترنت وألواح ذكية لعرض المواد والمشاريع خلال الاجتماعات، وركن خاص بالطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)، بالإضافة إلى وجود مساحات متعددة الاستعمالات ومجهّزة بأحدث المعدات، التي يمكن استخدامها لعقد الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية وغيرها.



كما قامت زين خلال العام الحالي وفي إطار دعمها للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، بتجهيز مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع المديرية، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يصب في تحقيق المصلحة العامة ويخدم تلك المؤسسات للقيام بواجباتها على أكمل وجه، ولتلبية متطلبات المديرية المتمثلة بضرورة وجود هذا المركز الذي سيساعد في عمليات التطوير في المديرية، حيث قامت بتجهيزه على غرار جميع فروع المنصة الـ8 لخدمة عمليات المديرية.



وطَرحت المنصّة منذ انطلاقتها في العام 2014 وحتى اليوم سلسلة من البرامج والمبادرات التي ساهمت في دعم أفكار الشباب، أبرزها برنامج "زين المبادرة"، الذي يستهدف الرياديين والشباب من أصحاب الأفكار الإبداعية، حيث يعمل البرنامج على تبني هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وشركات قائمة على أرض الواقع، وتقديم الدعم اللازم لها لضمان نموها وديمومتها، حيث تسعى المنصّة من خلال برنامج "زين المبارة" إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بشركات جديدة تساهم بخفض نسب البطالة في الأردن من خلال خلق المزيد من فرص العمل، من حيث تحفيز الشباب على خلق فرص عملهم بأيديهم بدلاً من البحث عن الوظيفة، وسيتم الإعلان عن إطلاق النسخة الخامسة من البرنامج خلال الشهر القادم، والتي ستأتي لدعم الشركات الناشئة المتضررة من جائحة كورونا.

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وقامت شركة زين مؤخراً بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 21 شركة ناشئة أردنية جديدة تمثل المشاريع الفائزة في برنامج زين المبادرة بنسخته الرابعة، وقدّمت لهم دعماً مادياً وصل في مجموعه إلى 129 ألف دينار أردني بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدّة عام كامل.



وعلى صعيد دعم الرياديين في الاستحقاقات التي تقام خارج الأردن للشركات التي تحتضنها المنصّة؛ قامت منصّة زين للإبداع خلال النسخة الرابعة من برنامج زين المبادرة بعقد شراكة مع منتدى "ماساتشوستس للتكنولوجيا" لريادة الأعمال في العالم العربي "MIT EF"، وقامت لجنة مختصة من قبلهم بحضور مرحلة التحكيم النهائية واختيار الفائزين، حيث اختاروا من جانبهم 6 مشاريع من أصل 21 مشروعاً فائزاً للمشاركة في مسابقة الشركات العربية الناشئة التي يقيمها المنتدى بنسخته الـ13، لتمثيل الأردن ومنافسة الشركات من الشرق الأوسط، وقد حصلت فكرة “Draw it” لصاحبتها دانيا مبيضين على المركز الأول ضمن مسار الأفكار، كما تم اختيار ثلاثة شركات ناشئة أردنية خلال مسابقة أقيمت في المنصّة لحضور قمة رايز أب الاقليمية “Riseup Summit” في القاهرة، حيث تم تأهيل شركتان منهم لنهائي مسابقة “Pitch by the Pyramids” التي أقيمت بالقرب من الأهرامات في منطقة الجيزة بمصر، وذلك في إطار دعم المنصّة للشركات الناشئة والمساهمة في وصولها إلى الأسواق العالمية.



وقد أضحت منصة زين للإبداع (ZINC) وجهة مميّزة ومحطّة لا بد من المرور بها للعديد من الشخصيات البارزة على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، والتي كان أبرزها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، ورئيس جمهورية ألبانيا بوجار نيشاني، وسيّدة ألمانيا الأولى Elke Büdenbender، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير عمر بن فيصل بن الحسين، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، والمؤسس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم؛ جيف بيزوس، والشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي، والشاعر المصري هشام الجخ، والموسيقار العالمي Yanni، والفنان محمد منير، والفنان وائل جسار، وغيرهم الكثير، ونظّمت المنصّة العديد من الجلسات الحوارية للشباب مع مجموعة من الشخصيات الأردنية والعربية والعالمية، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وإلهامهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهم.



وكان حصاد ما قدّمته المنصة لخدمة الشباب خلال 6 أعوام؛ أن حصدت شركة زين الأردن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال على مستوى الوطن العربي - الفئة الذهبية، وذلك عن مبادرتها المبتكرة "منصة زين للإبداع"، وجائزة "أفضل مُحَفِّز لبيئة ريادة الأعمال (Entrepreneurial Ecosystem Enabler)، التي قدمتها مجلّة جوردن بيزنس (Jordan Business) خلال حفل جوائز جوردن بيزنس.





