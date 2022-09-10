منصّة زين تختتم النسخة الثانية من برنامج (YESJO) 2022

الوكيل الإخباري - اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بنسخته الصيفية والثانية لهذا العام، والتي خُصّصت لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال الصغار من محافظتي إربد والكرك.

اضافة اعلان



وأُقيمت فعاليات البرنامج في فرعي منصّة زين للإبداع (ZINC) في جامعة مؤتة وجامعة اليرموك، بمشاركة 46 طالب وطالبة، واستمرت على مدار شهر كامل، وتناول البرنامج 8 مجالات ومواضيع رئيسية شملت ريادة الأعمال، والتصميم الجرافيكي، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيّرة (الدرون)، والتصنيع الرقمي، وتطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ورش عمل مميزة قدّمتها المنصّة في مجال الإعلام الرقمي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



وفي ختام البرنامج تم تخريج الطلبة المشاركين من محافظة اربد، خلال حفل أقامته المنصّة في فرعها بجامعة اليرموك، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات، فيما أقامت حفلاً للطلبة المشاركين من محافظة الكرك في فرعها بجامعة مؤتة، تحت رعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي، ومدير مركز الريادة والابتكار الدكتور وليد الرواضية، وقدّم الطلاب خلال كل من الحفلين عروضاً تقديمية وإيجازاً عن مواضيع الدورات التدريبية التي عُقدت خلال فترة البرنامج، كما قدّموا شرحاً عن تجاربهم للحضور.



وكانت قد أقيمت النسخة الأولى من البرنامج لهذا العام في العاصمة عمان خلال العطلة الشتوية للمدارس، ليصل عدد الطلبة المشاركين إلى حوالي 70 طالباً وطالبة، ويعد برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) الذي أطلقته شركة زين في العام 2017 من أهم البرامج التي تحرص المنصّة على إطلاقها كل عام في نسختين؛ الأولى خلال العطلة الشتوية للمدارس، والنسخة الثانية خلال فترة العطلة الصيفية، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم واكتشاف مواهبهم وميولهم، لتنشئة جيل واعٍ من الشباب قادر على خلق الفرص والاستثمار بأنفسهم.





