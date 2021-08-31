منصّة زين تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)

الوكيل الاخباري -

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اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) في نسخته للعام الحالي 2021، والذي تطلقه المنصّة كل عام بهدف تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم وميولهم، وإنشاء جيل شباب واعٍ وقادر على بناء حاضره وصناعة مستقبله.وشارك في البرنامج 20 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين (13 – 16) عاماً، من عدّة مدارس حكومية وخاصة، وانقسم البرنامج إلى مرحلتين؛ حيث انطلقت المرحلة الأولى بداية العام الحالي وبالتزامن مع العطلة الشتوية للمدارس، فيما انطلقت المرحلة الثانية مؤخراً وبالتزامن مع العطلة الصيفية؛ لإفادة الطلاب خلال فترة العطل المدرسية واستغلالها بشكل مثالي.وتناول البرنامج دورات تدريبية مكثّفة في مجالات ريادة الأعمال، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيّرة، والتصنيع الرقمي، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي، والموسيقى، بالإضافة إلى النشاطات التثقيفية واللامنهجية والجولات الميدانية التي نظمتها المنصّة، لتساهم هذه المجالات بتطوير مهارات الطلاب واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتحديد توجهاتهم على الصعيدين العملي والأكاديمي.كما تم تقسيم الطلاب المشاركين على 4 مجموعات، قدّمت كل مجموعة فكرتها الريادية، وتم دراسة هذه الأفكار من قِبل لجنة تحكيم، وفي ختام البرنامج تم اختيار الفكرة الفائزة وتكريم الطلاب الفائزين؛ لتحفيزهم على تطوير مشاريعهم الخاصة في المستقبل وخلق فرص عملهم بأيديهم بدلاً من البحث عنها، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لديهم.