منصّة زين تختتم برنامج (ZINC Fellows) لخريجي الجامعات الجدد

الوكيل الإخباري - اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) مؤخراً برنامج (ZINC Fellows) التدريبي، الذي كانت قد أطلقته للخريجين الجدد وطلبة الجامعات المقبلون على التخرّج ويعتزمون بدء مسيرتهم المهنية؛ بهدف تطوير مهاراتهم وبناء خبراتهم في المجالات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تدريب مجموعة منهم داخل أفضل الشركات الناشئة والأكثر نجاحاً في الأردن.

واستمرت فعاليات البرنامج على مدار شهر كامل بمشاركة 50 طالباً وطالبة من جامعات حكومية وخاصة، فيما عُقدت جميع الفعاليات في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال.

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وتم تدريب الطلبة المشاركين في البرنامج على 4 مجالات ومواضيع رئيسية، هي التحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، وريادة الأعمال في الاقتصادات الناشئة (Entrepreneurship in Emerging Economies)، والمهارات الشخصية (Professional Soft Skills)، بحيث اندرج تحت كل موضوع سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية المكثّفة، قدّمها مدربون ومتخصصون بالتعاون مع "أويسس 500"، ومركز الملكة رانيا للريادة (QRCE)، ومسرّعة الأعمال (Flat6labs)، وشركة Tamatem، وشركة Maqsam، وSteam Center، وشركة CyberTalents المتخصصة بالأمن السيبراني، وشركة (Amam Ventures)، وشركة (Darbco)، ومصنع الأفكار (TechWorks) -أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد.



وخلال المرحلة المقبلة سيتم اختيار مجموعة من الطلبة المشاركين بناءً على معايير محددة، ليحصلوا على تدريب مدفوع الأجر مغطّى من منصّة زين للإبداع (ZINC) داخل أبرز الشركات الناشئة الأردنية لمدّة ثلاثة أشهر، ليختبروا تجربة العمل عن قرب مع أفضل الرياديين وليستفيدوا من خبراتهم وتجاربهم في تأسيس مشاريعهم وشركاتهم الناشئة، وكيف تمكّنوا من مواجهة التحديات ليصلوا إلى ما هم عليه الآن، إذ تهدف منصة زين للإبداع من إطلاقها لهذا البرنامج إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل ليساهموا في العملية التنموية وليخلقوا فرص عملهم بأيديهم.