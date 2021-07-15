منصّة زين تختتم 'زين المبادرة 5' وتقدّم 150 ألف دينار لـ15 ريادياً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعماً نقدياً بقيمة 150 ألف دينار للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي تم اختيارها في النسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة" الذي اختتمته المنصة اليوم الخميس، لتنضم هذه الشركات والأفكار إلى برنامج تسريع الأعمال الذي تقدّمه المنصّة.وجاء الدعم الذي قدمته المنصة موزعاً على 8 شركات ناشئة و7 أفكار ريادية بالتساوي، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدّة عام كامل.وكرّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم أصحاب الشركات الناشئة والأفكار الريادية التي تم اختيارها، وأعرب عن فخره بضم 15 شركة جديدة إلى قائمة الشركات الناشئة التي تدعمها زين من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) -والتي وصل عددها اليوم إلى 208 شركات-، ودعم مجموعة جديدة من الشباب الأردني المبدع ليتمكّنوا من تطوير أفكارهم ومشاريعهم وشركاتهم، والتي ستساهم بدورها في رفد الاقتصاد الوطني وإبراز الأردن عالمياً في مجال ريادة الأعمال كبيئة محفزة وممكّنة لهذا القطاع، كما أكّد على قدرة الشباب على استغلال الظروف والتحديات وتحويلها إلى فرص، حيث أثبتت الأزمة الأخيرة التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا أهمية المشاريع الريادية والابتكارات وقدرة الشباب على التغيير وإيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجههم.وانقسم البرنامج بنسخته لهذا العام إلى مسارين أساسيين هما: مسار الشركات الناشئة الموجّه للشركات الناشئة التي تضررت أعمالها بسبب جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية وأصبحت مهددة بالتوقف وتحتاج إلى الدعم لتتمكن من معاودة نشاطها، ومسار الأفكار الريادية الموجّه لأي شخص لديه فكرة إبداعية يرغب في تحويلها إلى مشروع وشركة ناشئة تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.وتم اختيار الشركات في البرنامج ضمن مسار الشركات الناشئة من قِبل لجنة تحكيم ضمّت كل من الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF) ليث القاسم، والرئيس التنفيذي لشركة أويسس 500 لُمى فوّاز، ومدير عام شركة (Flat6Labs)- الأردن رشا منّاع، حيث وقع الاختيار على 8 شركات كانت قد قدّمت خططاً تتضمّن حلولاً للتعافي من آثار الجائحة، وكيفية استثمار الدعم النقدي الذي سيقدّم لها لمعالجة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على أعمالهم، ولتعود شركاتهم للانخراط في الأسواق، وقد حصلت كل منها على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف دينار أردني إلى جانب الدعم اللوجستي الذي ستقدّمه لها منصّة زين لمدة عام كامل، وهذه الشركات هي: (Mercheese، iHospital، Batrina، Algebra Intelligence، Super Peanut، MedfastApp، Socksat، Neurogarden).كما تم اختيار الأفكار الريادية في البرنامج ضمن مسار الأفكار الريادية من قِبل لجنة تحكيم تكوّنت من: سيرين دويري مدير حاضنة أعمال iPark، والدكتور أشرف بني محمد مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، وابراهيم فزع مدير مشروع "لومينوس شمال ستارت"، حيث تم اختيار 7 أفكار ريادية حصلت كل منها على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف دينار إلى جانب الدعم اللوجستي الذي ستقدّمه المنصّة لمدة عام كامل، وهذه الأفكار هي: (FineArted، Entropy، Byte-Pi، Unified Delivery Solutions (UDS)، Safe Cube، Amtea- امتعة، مودة للدعم النفسي).وقد مرّ المشاركون في البرنامج بعدة مراحل منها مرحلة المعسكر التدريبي المكثّف، الذي تضمّن 14 دورة تدريبية ومحاضرة عُقدت جميعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وتناولت أهم المواضيع والمجالات التي تهم رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، قدّمها خبراء ومدربين ومختصين من شركاء المجتمع المحلّي لدى المنصّة، منهم الخبير نضال قناديلو، والمدير التنفيذي لمركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات،والمحامي عمر الطويل، والمدير التنفيذي لشركة “Better Business” عبير قمصية، والمدربة رنا قبعين، والمدرّب أحمد فارس من مصنع الأفكار، والخبير والمستشار في مجال التسويق الرقمي جودت شمّاس، والمصمّم الجرافيكي علاء علي، والشريك الإداري في شركة زاد للاستشارات زينة أبو دلبوح، والمهندس محمد علي، بالإضافة إلى المحاضرات التي عُقدت بالتعاون مع “The Founder Institute – Turkey”.ثم تم الانتقال بالمشاركين إلى جلسات التوجيه والإرشاد الخاصة، والتي تم عقدها على عدة مراحل وحسب رغبتهم؛ بهدف تطوير مهاراتهم وأعمالهم ومشاريعهم وتعزيز قدراتهم، وصولاً إلى المرحلة النهائية لعرض الأفكار والمشاريع أمام لجنة التحكيم لاختيار الفائزين.يُذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) كانت قد استقبلت 738 فكرة ريادية و107 شركات ناشئة، للمشاركة في النُسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة" الذي يعد أحد أهم البرامج والمبادرات التي تحرص المنصّة على إطلاقها سنوياً لدعم ابتكارات الشباب الأردني على امتداد مساحة المملكة، ورفد الاقتصاد الأردني بشركات جديدة تسهم في توفير فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الأردن.