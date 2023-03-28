منصّة زين تدعم 20 مصمماً أردنياً جديداً تحت مظلّة “Dezain Space”

الوكيل الإخباري -
في إطار حرصها على دعم الإبداعات الأردنية في كافة المجالات ومختلف القطاعات؛ عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) وتحت مظلّة ديزاين سبيس (Dezain Space)، المعسكر التدريبي السابع من نوعه لعشرون مصمماً أردنياً جديداً، بهدف تطوير مهاراتهم التسويقية وبناء العلامة التجارية والهوية الرقمية لكل منهم، ولينضموا إلى قائمة المصممين الأردنيين الذين تدعمهم، والذين وصل عددهم حتى اليوم إلى 200 مصمم في مجالات الأزياء والإكسسوارات وتصاميم الورق والخشب والجلد وغيرها. اضافة اعلان
وأقيمت فعاليات المعسكر التدريبي في المقر الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمر على مدار 5 أيام متتالية تضمّنت جلسات حوارية وقصص نجاح ملهمة، ودورات تدريبية وورش عمل مكثّفة في المجالات التي تهم المصممين وروّاد الأعمال لبدء أعمالهم وتطويرها وتوسيع نشاطهم في السوق، وتعزيز القدرة التنافسية لديهم، قدّمها مجموعة من المدربين والمصممين ورواد أعمال ممن حققوا نجاحات مميزة.
وقدّم الخبير نضال قناديلو خلال هذا المعسكر ورشتي عمل حول بناء نموذج الأعمال، ومهارات بيع التجزئة، وقدّمت المصممة أماني قدومي صاحبة العلامة التجارية "Alb" ورشة عمل حول بناء وتطوير العلامة التجارية للمشاريع، كما نظّمت منصّة زين جلسة حوارية مع المستشار القانوني عمر الطويل للحديث حول الإرشادات القانونية والتشريعات التي تهم المصممين، فيما قدّم المدرب حمزة النابلسي ورشة تدريبية حول تعزيز حضور النشاط التجاري على الإنترنت، وأساسيات تحسين محركات البحث (SEO).
وقدّمت المصممة إديلينا جويس ورشة عمل حول مفاتيح إنشاء علامة تجارية ناجحة، كما قدمت المصممة الأردنية آية برقاوي جلسات تدريبية حول بناء الهوية البصرية للمشاريع والشركات، واستراتيجيات المحتوى عبر منصة الانستغرام، وقدّم رائد الأعمال لؤي النجار جلسة تدريبية حول إدارة الوقت والذات، وقدّمت رائدة الأعمال سيما النجار ورشة عمل حول دورة حياة المنتج، كما قدّم شادي درويش من شركة زين ورشة تدريبية حول استراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات.
كما تناول المعسكر التدريبي 3 جلسات حوارية ملهمة مع روّاد أعمال ومصممين أردنيين مميزين حققوا نجاحات على مستوى المنطقة، حيث قدّم رائد الأعمال ووكيل توزيع خدمات شركتي "مفكّرة" و"فيروزي" الناشئتين في المنطقة، حسام شعراوي، جلسة حوارية للمشاركين حول أهمية التوزيع في تحقيق الأهداف التسويقية للشركات، واستعرض قصة نجاحه التي حققها من خلال عمله كوكيل وموزّع، كما شارك حسين جعفراوي قصّة نجاحه من بدء عمله كمصمم جرافيكي لينتقل بعدها إلى إنشاء علامته التجارية (بكه – Bakka) للملابس، وانتشارها في الوطن العربي وآسيا، فيما قدّم الجلسة الحوارية الثالثة مصممتان أردنيتان ممن تدعمهن منصة زين، هما بتول العبدالللات صاحبة العلامة التجارية (Funtazza) وسارة بركات صاحبة العلامة التجارية (SUNZY)، حيث تحدثتا حول دعم المنصّة لهما ومستوى النجاح الذي وصلن له على المستوى المحلي من عملهن كمصممات ومساهمة المنصّة بدعمهما.
يذكر بأن منصّة زين تحرص على عقد هذا المعسكر التدريبي كل عام، حيث تقدّم من خلاله وتحت مظلة "ديزاين سبيس" الدعم لمصممين أردنيين ومبدعين جدد في مجالات الأزياء والإكسسوارات وتصاميم الورق والخشب والجلد وغيرها، كما تقدّم لهم مجموعة من الخدمات اللوجستية وكل ما يلزمهم لتطوير مهاراتهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم، مثل خدمات التدريب والتوجيه، وتشبيكهم مع أفضل المصممين المحليين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وتمكينهم من التوسّع فيما بعد في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب مساعدتهم على عرض وبيع منتجاتهم عبر الموقع الإلكتروني (https://www.dezainspace.com
) ، الذي يعرض منتجات وتصاميم محلية لمجموعة مميزة من المصممين المحليين، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة في العديد من البازارات التي تقام في المملكة والتي ترعاها شركة زين كجزء من دعمها للمصممين والمبدعين الأردنيين، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات والتواصل مع المصممين ومقدمي الخدمات المحلية، بالإضافة إلى خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج التي يقدمها "استوديو زين" مجاناً، لتسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بأسلوب احترافي، يمكّنهم من الوصول إلى الجمهور المستهدف.