منصة زين تدعو الطلبة للانضمام إلى برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)

الوكيل الإخباري- عمّان، 21 حزيران 2026: أعلنت منصة زين للإبداع (ZINC)، وبالتعاون مع (Replit)، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)، الذي تنظّمه سنوياً خلال العطلة الصيفية لطلبة المدارس، ويعود هذا العام بحلّة جديدة ترتكز على مفهوم "Vibe Coding" الذي يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والحلول الرقمية.

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ويستهدف البرنامج طلبة المدارس الحكومية والخاصة ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً، حيث سيتيح لهم البرنامج فرصة استثنائية لاكتساب مهارات عملية في البرمجة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلّم والتطبيق العملي، وتمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات ومنتجات رقمية حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج في إطار حرص منصة زين للإبداع (ZINC) على مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرّف على أحدث الأدوات والمنهجيات المستخدمة عالمياً في بناء الحلول الرقمية، ضمن بيئة تعليمية محفزة تشجع على الإبداع والعمل الجماعي والتعلّم القائم على التجربة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والإبداعية منذ سن مبكرة، وتعزيز قدراتهم على التفكير والابتكار وحل المشكلات.



وستُعقد فعاليات البرنامج في فروع منصة زين للإبداع (ZINC) المتواجدة في خمس محافظات بالمملكة؛ في عمّان، وإربد، والسلط، والكرك، والعقبة، حيث سيتم اختيار 25 طالباً وطالبة فقط في كل موقع للمشاركة في البرنامج، بعد اجتياز امتحان قبول ومقابلات مخصصة لاختيار المشاركين.



ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات التدريبية المتخصصة بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث سيعمل الطلبة على تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، كما ستقدّم منصة Replit لجميع الطلبة المشاركين أرصدة مجانية تتيح لهم الاستفادة من إمكانيات المنصة واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها، بما يساعدهم على تطوير مشاريعهم ومواصلة العمل عليها حتى بعد انتهاء البرنامج.