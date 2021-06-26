السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 2018

الأردن الـ 4 عالمياً بقيمة صادرات الأغنام

السبت، 26-06-2021 12:21 م

منصّة زين ترشّح 65 فكرة ريادية وشركة ناشئة للمشاركة في برنامج Jordan 12

LOGO-ZINC


الوكيل الاخباري - رشّحت منصّة زين للإبداع (ZINC)، 42 فكرة ريادية و23 شركة ناشئة من المشاركين في برنامج "زين المبادرة 5"، للمشاركة في برنامج “Jordan 12” لتمكين وتنمية ريادة الأعمال.اضافة اعلان


وجاء ترشيح منصّة زين للإبداع (ZINC)، للأفكار الريادية والشركات الناشئة المُشاركة في النسخة الخامسة والحالية من برنامج زين المبادرة، في إطار الشراكة التي تجمعها مع الجمعية العلمية الملكية - حاضنة “iPark”، وبهدف منح أصحاب هذه الأفكار الريادية والشركات الناشئة فرص متعددة للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها حاضنات الأعمال والتي تعتبر من أهم الخطوات في بداية مشوار أي رائد أعمال، ومساعدتهم على خوض تجارب عديدة ومتنوعة ومواكبة كافة التطورات وتعلّم كل ما هو جديد لضمان نجاح أعمالهم، إلى جانب تطوير شبكة علاقاتهم وتعريفهم على مستثمرين ورياديي أعمال في عدّة مجالات.

وتم تصميم برنامج “Jordan 12”بهدف سد الفجوات في النظام البيئي للريادة والابتكار والاستثمار المغامر في الأردن، عن طريق تقديم خدمات مترابطة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، والشركات الناشئة في مرحلة النمو والتطوير، كما ينقسم إلى مسارين رئيسين هما مسار الجاهزية للاستثمار (Investment Readiness Track)، ومسار خدمات تطوير الأعمال (Business Development Services)، وسيحصل أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة من خلال هذا البرنامج على فرصة مميزة لتطوير أفكارهم ومهاراتهم وبناء قدراتهم وتصميم خططهم المستقبلية للتغلّب على التحديات التي قد تواجههم، كما ستحصل الأفكار والشركات التي سيتم اختيارها على الدعم المادي واللوجستي.

يذكر بأن البرنامج مموّل من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF) ومنفّذ من قِبل الجمعية العلمية الملكية - حاضنة “iPark” وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتطوير البرامج الريادية (Impact MENA)، وشركة نماء للاستشارات (ConsultUs).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.15.21 PM

بعد زيارة ولي العهد لمشروع سرايا العقبة..إيجل هيلز تعلن عن إطلاق فندق ومنتجع ويستن سرايا العقبة

Capital Bank Logo Variations-02 (1)

مجموعة كابيتال بنك توقع اتفاقيه تعاون مع شركة Codebase Technologies

79963-Q2 Tactical Campaign-1200X1200-01

كيا الأردن تستقبل الصيف مع حملة عرض فخم ومزايا أفخم

w

تزامناً مع إطلاق عروض موسم الأعراس ..كارفور الأردن تُطلق حملة نقوطك ذهب

12,Junee_1080x1080_21 - 23-06-2021

أهم الأسباب التي تجعل سوار HUAWEI Band 6 أكثر من مجرّد سوار ونصائح لتحقيق أقصى استفادة منه في كل الأوقات

Capital Bank Logo Variations-02

كابيتال بنك الراعي الذهبي للملتقى التربوي السنوي لـ الأهلية والمطران

أخبار متعلقة
EWC.

منصّة زين للإبداع تنظّم التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم لريادة الأعمال