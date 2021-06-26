منصّة زين ترشّح 65 فكرة ريادية وشركة ناشئة للمشاركة في برنامج Jordan 12

الوكيل الاخباري -

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رشّحت منصّة زين للإبداع (ZINC)، 42 فكرة ريادية و23 شركة ناشئة من المشاركين في برنامج "زين المبادرة 5"، للمشاركة في برنامج “Jordan 12” لتمكين وتنمية ريادة الأعمال.وجاء ترشيح منصّة زين للإبداع (ZINC)، للأفكار الريادية والشركات الناشئة المُشاركة في النسخة الخامسة والحالية من برنامج زين المبادرة، في إطار الشراكة التي تجمعها مع الجمعية العلمية الملكية - حاضنة “iPark”، وبهدف منح أصحاب هذه الأفكار الريادية والشركات الناشئة فرص متعددة للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها حاضنات الأعمال والتي تعتبر من أهم الخطوات في بداية مشوار أي رائد أعمال، ومساعدتهم على خوض تجارب عديدة ومتنوعة ومواكبة كافة التطورات وتعلّم كل ما هو جديد لضمان نجاح أعمالهم، إلى جانب تطوير شبكة علاقاتهم وتعريفهم على مستثمرين ورياديي أعمال في عدّة مجالات.وتم تصميم برنامج “Jordan 12”بهدف سد الفجوات في النظام البيئي للريادة والابتكار والاستثمار المغامر في الأردن، عن طريق تقديم خدمات مترابطة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، والشركات الناشئة في مرحلة النمو والتطوير، كما ينقسم إلى مسارين رئيسين هما مسار الجاهزية للاستثمار (Investment Readiness Track)، ومسار خدمات تطوير الأعمال (Business Development Services)، وسيحصل أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة من خلال هذا البرنامج على فرصة مميزة لتطوير أفكارهم ومهاراتهم وبناء قدراتهم وتصميم خططهم المستقبلية للتغلّب على التحديات التي قد تواجههم، كما ستحصل الأفكار والشركات التي سيتم اختيارها على الدعم المادي واللوجستي.يذكر بأن البرنامج مموّل من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF) ومنفّذ من قِبل الجمعية العلمية الملكية - حاضنة “iPark” وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتطوير البرامج الريادية (Impact MENA)، وشركة نماء للاستشارات (ConsultUs).