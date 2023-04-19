منصة زين تستضيف خبراء وقصص نجاح ريادية أردنية

الوكيل الإخباري - أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) 3 جلسات حوارية، جمعت خلالها رياديي أعمال أردنيين ممن حققوا قصص نجاح ملهمة، وخبراء في بناء المشاريع والمواقع الإكترونية مع مجموعة من الشباب وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، وذلك ضمن جلسات خيمتها الريادية الرمضانية التي عقدتها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

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وكانت المنصّة قد قامت بدعوة الشباب وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية بمراحلها الأولية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لحضور هذه الجلسات التي من شأنها المساهمة في تطوير أعمالهم، وتتيح لهم الفرصة للقاء رياديين أردنيين كانوا قد مرّوا بنفس تجربتهم في بداية مسيرتهم الريادية.



واستضافت الجلسة الأولى لؤي ملاحمة؛ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بنكي"، وفؤاد جريس؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال لشركة "مقسم"، فيما ضمّت الجلسة الثانية ساري حويطات؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “XINA AI”، ومهند طويل؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “InvoiceQ”، حيث تحدثوا خلال الجلستين حول رحلتهم الريادية، وتجربتهم بتأسيس أكثر من شركة خلال مسيرتهم، كما شاركوا الحضور أهم النصائح والطرق العملية والأفكار الأولية التي بدأوا منها أعمالهم، وكيفية التحقق من نموذج العمل وحاجة السوق الفعلية وطرق الحصول على التمويل المناسب للشركة الناشئة.



وجمعت الجلسة الثالثة كل من فراس دياب؛ خبير إدارة المشاريع والتحول الرقمي، وإيهاب أبو ديه الخبير في علم النفس الافتراضي (Digital Psychology)، وجودت الشماس الخبير والمدرب في مجال التسويق الرقمي، وعبد الحميد جرندوكة المستشار في مجال تصميم تجربة المستخدم (UX Designer)، حيث تحدّثوا خلالها حول كيفية بناء موقع وتصميمه وإدارته باستخدام الأدوات الرقمية وتسويقه بشكلٍ محترف.