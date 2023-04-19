الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يتبادل التهاني بعيد الفطر مع العاهل البحريني وسلطان عُمان

ايعاز وتوجيه من مدير الأمن العام خلال اجتماع أمني بشأن الخطط لعيد الفطر

مستشفى الطفيلة الحكومي يجري أول عملية تكميم المعدة

بيان جديد من الفلك الدولي حول رؤية هلال شوال يوم الخميس

المركزي يحدد ساعات دوام موظفيه بعد رمضان

التعليم العالي تدعو الطلبة الأردنيين بعدم الالتحاق في الجامعات السودانية

عطلة رسمية للبنوك في 30 نيسان الحالي

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الأربعاء، 19-04-2023 03:40 م

منصة زين تستضيف خبراء وقصص نجاح ريادية أردنية

ZINC Event


الوكيل الإخباري - أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) 3 جلسات حوارية، جمعت خلالها رياديي أعمال أردنيين ممن حققوا قصص نجاح ملهمة، وخبراء في بناء المشاريع والمواقع الإكترونية مع مجموعة من الشباب وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، وذلك ضمن جلسات خيمتها الريادية الرمضانية التي عقدتها خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وكانت المنصّة قد قامت بدعوة الشباب وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية بمراحلها الأولية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، لحضور هذه الجلسات التي من شأنها المساهمة في تطوير أعمالهم، وتتيح لهم الفرصة للقاء رياديين أردنيين كانوا قد مرّوا بنفس تجربتهم في بداية مسيرتهم الريادية.


واستضافت الجلسة الأولى لؤي ملاحمة؛ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بنكي"، وفؤاد جريس؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال لشركة "مقسم"، فيما ضمّت الجلسة الثانية ساري حويطات؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “XINA AI”، ومهند طويل؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “InvoiceQ”، حيث تحدثوا خلال الجلستين حول رحلتهم الريادية، وتجربتهم بتأسيس أكثر من شركة خلال مسيرتهم، كما شاركوا الحضور أهم النصائح والطرق العملية والأفكار الأولية التي بدأوا منها أعمالهم، وكيفية التحقق من نموذج العمل وحاجة السوق الفعلية وطرق الحصول على التمويل المناسب للشركة الناشئة.


وجمعت الجلسة الثالثة كل من فراس دياب؛ خبير إدارة المشاريع والتحول الرقمي، وإيهاب أبو ديه الخبير في علم النفس الافتراضي (Digital Psychology)، وجودت الشماس الخبير والمدرب في مجال التسويق الرقمي، وعبد الحميد جرندوكة المستشار في مجال تصميم تجربة المستخدم (UX Designer)، حيث تحدّثوا خلالها حول كيفية بناء موقع وتصميمه وإدارته باستخدام الأدوات الرقمية وتسويقه بشكلٍ محترف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Toyota @ WEC -6 Hours of Portimão -3

"تويوتا جازو للسباقات" يحقق فوزًا في سباق بورتيماو 6 ساعات

WhatsApp Image 2023-04-19 at 12.50.08 PM (1)

مجموعة المطار الدولي تقيم حفليْ إفطار رمضاني للموظفين احتفالًا بالذكرى العاشرة لمبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي

ara

البنك العربي أول بنك يتيح خدمة إيداع الشيكات الالكترونية للشركات

WhatsApp Image 2023-04-18 at 4.04.55 PM

مبادرة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحظى بإشادة منظمة AACSB العالمية للإعتماد الدولي.

dae18c09-cc15-4fb5-a401-6cc8a39c8a5c

النائب العام يرد دعوى ابو غزالة و يمنع محاكمة كابيتال بنك

ZINC Event

منصّة زين تنظّم لقاءً للرياديين مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار متعلقة
ZINC Event

منصّة زين تنظّم لقاءً للرياديين مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين

WhatsApp Image 2023-03-28 at 3.02.35 PM

منصّة زين تدعم 20 مصمماً أردنياً جديداً تحت مظلّة “Dezain Space”