منصّة زين تستضيف فعاليات “Changelabs” لتسريع أعمال التكنولوجيا المالية في الأردن وفلسطين

الوكيل الإخباري - في إطار حرصها على تكوين شراكات فاعلة مع مسرعات الأعمال في الأردن ومختلف دول العالم لدعم الرياديين في الأردن والمنطقة؛ استضافت منصّة زين للإبداع(ZINC) مؤخراً فعاليات برنامج مسرّعة الأعمال (Changelabs) للتكنولوجيا المالية للشركات الناشئة في الأردن وفلسطين.

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وأقيمت فعاليات البرنامج في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمرت على مدار 3 أيام، حيث تضمّنت فعاليات اليومين الأول والثاني معسكراً تدريبياً مكثّفاً اشتمل على جلسات تدريب وتوجيه؛ لتهيئة أصحاب الشركات وتجهيزهم لعرض مشاريعهم خلال اليوم الثالث والأخير من البرنامج“Changelabs Demo Day”، حيث حضر عرض المشاريع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومستثمرين محليين وعالميين، ورؤساء تنفيذيين ومدراء مجموعة من الشركات العاملة في قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية ومختصين في ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية.

وشارك في البرنامج 13 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) في الأردن وفلسطين، تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات المالية التي يواجهها المستهلكون والشركات الصغرى والمتوسطة، وتحسين وتعزيز التمويل المصرفي والاقتصادي في المنطقة، وتحقيق الشمول المالي، حيث ناقش كل من المدير العام لشركة "زين كاش" سلطان كشورة، وتمارا عبدالجابر من Aman Ventures، والدكتور أشرف بني محمد عضو مجلس إدارة صندوق الريادة الأردني، أبرز النقاط التي يجب التركيز عليها مع ممثلي الشركات، لضمان توفير حلول مبتكرة تسهم في جهود رقمنة الخدمات المالية للوصول إلى الشمول المالي.



ويأتي دعم منصّة زين واستضافتها لهذه الفعالية في إطار حرصها على دعم روّاد الأعمال في كافة المجالات، لا سيما المجالات الآخذة في التوسع والتي تشهد طلباً متزايداً في السوق، حيث تحظى التكنولوجيا المالية بأهمية كبيرة في الوقت الراهن في ظل التحول الرقمي والانتشار الواسع للخدمات الرقمية، مما يتطلّب نشر التوعية والتثقيف في مجال المعاملات الرقمية سواء في الأمور المالية أو الخدمات الحكومية، إلى جانب حرص المنصّة على توفير بيئة ممكنة لرياديي الأعمال وتشبيكهم بمستثمرين محليين وعالميين وخبراء ومتخصصين، وإقامة فعاليات تتماشى مع المتطلبات الحالية للرياديين وأصحاب الأفكار المبتكرة والواعدة في مختلف المجالات.



ويهدف برنامج مسرّعة الأعمال (Changelabs) للتكنولوجيا المالية للشركات الناشئة في الأردن وفلسطين، إلى خلق فرص استثمارية وتمويل للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن وفلسطين، والتي تعالج الإندماج المالي، وتقدم حلولاً مبتكرة لا سيما للفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية، بالإضافة إلى تزويد روّاد الأعمال بالأدوات والدعم اللازمين لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات.