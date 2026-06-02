منصّة زين تستضيف فعالية لمجموعة مطوّري جوجل بعنوان "Build with AI Amman – The Roadshow"

الوكيل الإخباري- عمّان، 2 حزيران 2026: استضافت منصّة زين للإبداع (ZINC) في فرعها الرئيسي بمجمع الملك الحسين للأعمال، فعالية "Build with AI Amman – The Roadshow" ، التي نُظّمت بالتعاون مع مجموعة مطوّري جوجل في الأردن (Google Developers Group – GDG Amman)، وذلك ضمن جهود المنصة المستمرة لتمكين المطوّرين ورواد الأعمال الأردنيين وتعزيز تبنّي أحدث التقنيات والمهارات الرقمية المتقدمة في المملكة.

وشكّلت الفعالية محطة بارزة ضمن سلسلة فعاليات "Build with AI"العالمية، حيث جمعت أكثر من 200 مشارك من المطوّرين والمهندسين التقنيين ورواد الأعمال والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي في الأردن، ضمن يوم حافل بالجلسات التخصّصية وورش العمل التطبيقية التي ركّزت على تطوير حلول عملية قابلة للتوسّع باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل، وأهمها (Gemini) و (Gemma).



وجاءت استضافة منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه الفعالية في إطار حرصها على دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا في الأردن، وتوفير بيئة متكاملة تتيح للمواهب المحلية الوصول إلى المعرفة المتخصصة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة التحوّلات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا العالمي.



وتضمن برنامج الفعالية 5 جلسات تدريبية في مجالات التقنية المتقدمة، قدّمها خبراء ومتخصصون في المجال، حيث تناولت الجلسة الأولى آليات توظيف منصات الذكاء الاصطناعي، قدّمها "سليم شبلاق" لتبسيط تجربة المستخدم وتقليل العبء المعرفي على الأفراد، من خلال تصميم واجهات ومنتجات أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام، كما شارك الحضور في ورشة عمل تطبيقية قدّمها "فادي ابراهيم" ركزت على بناء أنظمة متعددة الوكلاء (Multi-AI Agents) باستخدام أدوات Google Agent Development Kit (ADK) وModel Context Protocol (MCP)، بما يتيح تطوير حلول ذكية أكثر تكاملاً وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.



كما قدّم "مجد جماعة" جلسة تناولت مفهوم LLMOps وأفضل الممارسات اللازمة لنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى بيئات التشغيل الفعلية، من خلال بناء خطوط معالجة واسترجاع البيانات (RAG)، وأتمتة عمليات التقييم، وإدارة الإصدارات المختلفة للأوامر والتعليمات، وضبط التكاليف التشغيلية بكفاءة وأمان.



وتعرف المشاركون أيضاً من خلال هذه الجلسات على أحدث التطورات المتعلقة بنموذج (Gemma 4) من خلال جلسة متخصصة قدّمتها "آية لعويني" وتناولت أساليب التدريب والتخصيص الفعّالة للنماذج بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة، مع التركيز على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة باستخدام الموارد التقنية المتاحة، كما شهدت الفعالية جلسة حول منصةGemini Enterprise Agent قدمها "أحمد الشريف" تناولت كيفية تصميم وبناء وتوسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية القادرة على تنفيذ سير عمل متقدم ومتعدد المراحل بشكل مستقل.



وأكدت منصّة زين للإبداع (ZINC) أن استضافتها لهذه الفعالية جاءت أيضاً في إطار التزامها المستمر بدعم المطوّرين والمبتكرين والشركات الناشئة الأردنية، وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الأردني، وترسّخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.