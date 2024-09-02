منصّة زين تستضيف ممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية

الوكيل الإخباري- ضمن استضافتها لفعاليات “Startup Grind” العالمية؛ وجّهت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعوتها للشباب ورياديي الأعمال والمهتمين بمجال ريادة الأعمال في الأردن لحضور جلستين حواريتين مميزتين، تستضيف خلالهما “Christopher Dix” الشريك المستثمر في صندوق “BECO Capital” الاستثماري، و “Romain Assunção” الشريك في صندوق “Antler” الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان، واللذان يعدان من أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية، إذ قدّما دعمهما لأكبر الشركات الناشئة التي أصبحت اليوم من أهم الشركات على مستوى المنطقة.

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وستعقد الجلسة يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أيلول في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، في تمام الساعة 6 مساءً، حيث دَعَت المنصّة كل المهتمين بحضور هذه الجلسة للتسجيل من خلال الرابط : (https://shorturl.at/SIJ8s ).



وستتناول الجلسة موضوع دور صناديق الاستثمار في دعم الشركات الناشئة، وكيفية توفير التمويل الملائم والتوجيه للمشاريع الريادية، وكيفية التغلّب على التحديات التي قد تواجه الرياديين، كما سيشارك ممثلو هذه الصناديق الحضور تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما سيستعرضون قصص نجاح ملهمة من واقع عملهم، حيث ستتيح الجلسة للحضور التفاعل مع الخبراء وطرح الأسئلة.



وتأتي استضافة منصة زين للإبداع لفعاليات “Startup Grind” في إطار سعيها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وتوفير الفرص للشباب للتواصل مع قادة الاستثمار وأبرز المتحدثين العالميين، مما يساهم في دعم وتنمية الشركات الناشئة المحلية لمواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والخبرات العالمية التي تساعدهم في تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو المستدام.