منصّة زين تستضيف ممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية

وستعقد الجلسة يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أيلول في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، في تمام الساعة 6 مساءً، حيث دَعَت المنصّة كل المهتمين بحضور هذه الجلسة للتسجيل من خلال الرابط : (https://shorturl.at/SIJ8s ).
وستتناول الجلسة موضوع دور صناديق الاستثمار في دعم الشركات الناشئة، وكيفية توفير التمويل الملائم والتوجيه للمشاريع الريادية، وكيفية التغلّب على التحديات التي قد تواجه الرياديين، كما سيشارك ممثلو هذه الصناديق الحضور تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما سيستعرضون قصص نجاح ملهمة من واقع عملهم، حيث ستتيح الجلسة للحضور التفاعل مع الخبراء وطرح الأسئلة.
وتأتي استضافة منصة زين للإبداع لفعاليات “Startup Grind” في إطار سعيها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وتوفير الفرص للشباب للتواصل مع قادة الاستثمار وأبرز المتحدثين العالميين، مما يساهم في دعم وتنمية الشركات الناشئة المحلية لمواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والخبرات العالمية التي تساعدهم في تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو المستدام.
ويعد “Startup Grind” مجتمع عالمي يجمع رواد الأعمال والمبتكرين لتبادل المعرفة والخبرات، حيث تأسس في العام 2010 في وادي السيليكون، ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال من خلال توفير منصة للاستفادة من تجارب الآخرين الذين نجحوا في تأسيس وإدارة الشركات، كما ينظّم Startup Grind فعاليات شهرية في أكثر من 600 مدينة حول العالم، حيث يستضيف متحدثين مؤثرين من مجالات مختلفة، ورواد أعمال ومستثمرين وقادة الفكر، ويتيح للحضور فرصة التواصل وبناء شبكة من العلاقات على شكل جلسات حوارية لإطلاع المشاركين والحضور على تجاربهم وقصص نجاحهم.
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