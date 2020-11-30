منصّة زين تُطلق برنامج زين المبادرة 5 وتقدّم دعماً بقيمة 148 ألف دينار

الوكيل الاخباري -

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أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن إطلاقها للنسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة" الذي يعد أحد أهم برامجها ومبادراتها التي تُواظب على إطلاقها سنوياً لدعم فئة الشباب والرياديين وقطاع ريادة الأعمال في المملكة، كما ستقدّم دعماً مادياً للمشاريع التي سيتم اختيارها بقيمة 148 ألف موزّعة على 10 شركات ناشئة و8 أفكار، ولتنضم 18 شركة جديدة إلى قائمة الشركات الناشئة التي قدّمت المنصّة الدعم لها، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 192 شركة.وتم تصميم نسخة البرنامج لهذا العام لمواكبة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا، بهدف مساندة الشركات الناشئة التي تضرّرت بسبب الجائحة وآثارها الاقتصادية، ودعم أصحاب الأفكار والحلول الابتكارية التي من شأنها أن تُحدث تغييراً في المجتمع، لا سيّما خلال الظروف الحالية التي يمر بها العالم.وأعلنت منصّة زين عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البرنامج ابتداءً من يوم الأحد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيستمر حتى بداية شهر كانون الثاني 2021، كما نشرت رابط التسجيل (zainjodataservices.com/ZainAlMubadara5) ليتمكن الراغبون في المشاركة من تعبئة نموذج الاشتراك، وإرفاق الوثائق المطلوبة والاطلاع على شروط وأحكام البرنامج.وتتضمّن نُسخة البرنامج لهذا العام مسار الشركات الناشئة؛ الذي استحدثته المنصّة في ظل الظروف الراهنة لدعم ومساندة الشركات الناشئة الأردنية المتضررة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي تعرّضت لخسائر مالية تسبّبت بتراجع أعمالها وأصبحت مهدّدة بالتوقّف، وسيتمكّن أصحاب هذه الشركات من المشاركة في البرنامج من خلال تقديم خطة تتضمّن حلولاً للتعافي من آثار الجائحة، وكيفية استثمار الدعم المادي الذي سيقدّم لهم لمعالجة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على أعمالهم، ولتعود شركاتهم للانخراط في الأسواق، حيث ستحصل الشركات التي سيقدّم أصحابها حلولاً مثالية على دعم مادي مقدّم من المنصّة يصل في مجموعه إلى 100 ألف دينار أردني موزّع بالتساوي على 10 شركات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي؛ وذلك للمساهمة في تنفيذ خطتها وضمان ديمومتها وبقائها.كما يتضمّن البرنامج مسار الأفكار الريادية الموجّه لأي شخص لديه فكرة إبداعية ويرغب في تحويلها إلى مشروع وشركة ناشئة، سواء كانت هذه الفكرة تقدّم حلولاً لمواجهة الأزمة الحالية، أو حلولاً تخدم المجتمع، حيث ستحصل الأفكار التي سيتم اختيارها ضمن هذا المسار على دعم مادي يصل في مجموعه إلى 48 ألف دينار موزّع بالتساوي على 8 أفكار، إلى جانب الدعم اللوجستي، لضمان ديمومتها واستمرارها.وسيمر البرنامج بمراحل عدّة تشمل مرحلة تقديم الطلبات، والتصفيات الأولية التي سيتم خلالها اختيار أفضل الأفكار والحلول المتقدّمة، ثم ستُقيم المنصّة -عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد- معسكراً تدريبياً مكثّفاً للمشاركين سيشتمل على دورات تدريبية وورش عمل تتناول مجالات ومواضيع متعددة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، ثم مرحلة التصفيات نصف النهائية، ثم مرحلة تقديم الإرشاد والتوجيه والمساعدة في بناء نماذج الأعمال والخطط التسويقيّة والترويجية للمشاريع، وصولاً إلى مرحلة عرض الأفكار والمشاريع واختيار الشركات التي سيتم دعمها.وتأتي هذه الخطوة من جانب منصّة زين للإبداع بهدف تسليط الضوء على دور الشركات الناشئة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الأردن ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، وأهمية تقديم الدعم المناسب لها لا سيما خلال الظروف الحالية لضمان استمرارها وبقائها.ويجدر بالذكر أن برنامج "زين المبادرة" يعد أحد أهم برامج منصّة زين للإبداع لدعم رياديي الأعمال وأفكار الشباب في جميع محافظات المملكة، حيث تعمل المنصّة من خلال البرنامج على تبنّي الأفكار والمشاريع وتقديم الدعم اللازم لتغدو هذه الأفكار مشاريع وشركات ناشئة قائمة على أرض الواقع تعود على أصحابها والمجتمع بالنفع والفائدة، بالإضافة إلى الدعم المادي واللوجستي لضمان ديمومتها، والتشبيك مع شركائها الاستراتيجيين.