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الأربعاء، 21-06-2023 11:46 ص

منصّة زين تطلق برنامج (YESJO) لطلبة المدارس في عمان وإربد والكرك

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس، وبدء أولياء الأمور البحث عن الفعاليات الصيفية الملائمة لأبنائهم؛ أطلقت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)، الذي ستنعقد فعالياته في عمان واربد والكرك،والذي دأبت على إطلاقه سنوياً بهدف تنمية مهارات طلبة المدارس في عدّة مجالات، لا سيما مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استغلال فترة العطلة الصيفية بصورة إيجابية تجمع ما بين المتعة والفائدة.

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ووجّهت منصّة زين للإبداع الدعوة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 13-16 عاماً، في محافظات عمان وإربد والكرك، للتسجيل بالبرنامج والانضمام إلى الجيل القادم من روّاد الأعمال؛ بهدف تطوير مهاراتهم الريادية وتنميتها واكتشاف مواهبهم وميولهم في المجالات الـ8 التي يغطيها البرنامج، والتي تشمل التصميم، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيّرة (الدرون)، وريادة الأعمال، والتصنيع الرقمي، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتصوير والمونتاج، والتي سيقدّمها نخبة من المدربين والخبراء الأردنيون.


وستعقد فعاليات البرنامج لكل من المحافظات المذكورة في فروع منصّة زين للإبداع (ZINC) في مجمع الملك الحسين للأعمال، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، وسيبدأ البرنامج خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس ابتداءً من تاريخ 9/7/2023 وسيستمر حتى 3/8/2023، حيث يمكن لأولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم والاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج، زيارة صفحات منصّة زين للإبداع على منصّات التواصل الاجتماعي (ZINC Jordan) أو عبر الرابط التالي: https://forms.gle/uSarAE3vUMsXk68r9، علماً بأن التسجيل متاح لغاية 1/7/2023، حيث سيتم قبول 60 طالباً وطالبة في البرنامج، بواقع 20 طالباً وطالبة من كل محافظة.


 




 

 


 

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