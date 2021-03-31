منصّة زين تُطلق مُعسكراً تدريبياً لبناء وتطوير الألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري -

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أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC)، وبالتعاون مع شركة "ميس الورد" -المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية على الأجهزة الخلوية- مُعسكراً تدريبياً خاصاً ببناء وتطوير الألعاب الإلكترونية، وذلك بهدف تعريف المشاركين حول ماهية صناعة الألعاب الإلكترونية وسبب تناميها المتسارع، وكيفية تصميمها وإنتاجها وبرمجتها، بالإضافة إلى مساعدتهم على الانضمام لهذه الصناعة وتحويلهم من مجرّد لاعبين محترفين إلى مصممين ومنتجين لهذه الألعاب.وشارك في المعسكر التدريبي الذي انطلقت أولى فعالياته خلال الشهر الحالي وستستمر على مدار 3 شهور؛ 70 شاباً من هُواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية، وسيتم خلال هذه الفترة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية وستُعقد جميعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.وسيتم تدريب المشاركين خلال المعسكر التدريبي على كيفية تصميم الألعاب باستخدام برنامج “Unity3D” والذي يُعد أحد أفضل محركات الألعاب في الوقت الحالي، كما سيتم تدريبهم على تصميم الألعاب ثلاثية الأبعاد من خلال استخدام برمجية “Maya3D” وبرنامج الفوتوشوب، لتمكينهم من البدء بالعمل كمبرمجي ألعاب، كما سيتم تدريبهم على أهم مهارات التسويق الخاصة بالألعاب الإلكترونية.ويأتي إطلاق منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذا المُعسكر في إطار دعمها المتواصل للشباب وإبداعاتهم، وحرصها على تسليحهم بأهم المهارات التي تواكب متطلبات العصر الحالي، وتلبي احتياجاتهم وتتوافق مع توجهاتهم،والمساهمة في تأهيل جيل جديد مهتم بصناعة الألعاب الإلكترونية، لا سيما وأن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرّد هواية وتمضية للوقت، بل أصبحت وظيفة تدر أرباحاً وتوفر فرص عمل لمحترفيها.