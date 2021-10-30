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السبت، 30-10-2021 10:36 ص

منصّة زين تعزّز دعمها للشركات الناشئة خلال مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - عزّزت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعمها للرياديين والشركات الناشئة الأردنية من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني “AIDTSEC 2021”، وذلك في إطار مشاركة شركة زين الأردن، الراعي البلاتيني لهذا الحدث الذي يعد الأول على مستوى المنطقة، والذي أُقيم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واستمرت فعالياته على مدار يومين متتاليين.

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وحظي جناح منصّة زين للإبداع (ZINC) بزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث استمع سموّه لإيجاز عن مشاركة المنصة في هذا الحدث، كما اطلع على الطائرات المُسيّرة (Drones) التي عرضها فريق شركة صقر، والتي اشتملت على عدّة تطبيقات لهذه الطائرات في قطاع الزراعة والطاقة والبناء والأمن، كما استمع سموّه إلى شرح قدّمه ممثلّو الشركات الناشئة عن أعمال شركاتهم في مجال الأمن السيبراني.


واغتنمت منصّة زين للإبداع فرصة مشاركتها في هذا المؤتمر لتُبرز أعمال الشركات الناشئة الأردنية C-Guards، و Ctrl Root، و Risk Mission Business Solution and Consulting، العاملة في مجال الأمن السيبراني، وهي الشركات التي تم احتضانها من قِبل "حماية تك"؛ أول حاضنة أعمال متخصصة في مجال الأمن السيبراني تُديرها جمعية "إنتاج" بالشراكة مع منصّة زين للإبداع (ZINC)، حيث وفّرت المنصّة للشركات الثلاث مساحةً خاصة في جناحها بالمعرض، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها أمام المستثمرين وأصحاب كبريات الشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 شركة محلية وعالمية.


كما قدّمت المنصّة دعوة مجانية لشركات Amtea، و Algebra Intelligence، و Byte-PI، لحضور فعاليات المعرض والمؤتمر، وهي شركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتم اختيارها مؤخراً في النُسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة"؛ حيث حرصت منصة زين للإبداع على إتاحة الفرصة لهذه الشركات الناشئة للاطلاع على أعمال الشركات المحلية والعالمية العاملة في نفس المجال، وتشبيكهم مع المستثمرين وأصحاب المشاريع الناجحة.


وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر؛ عقدت منصّة زين خلال اليوم الأول مسابقة “Capture the Flag” بالتعاون مع شركة “CyberTalents” المتخصصة بالأمن السيبراني، شارك فيها 20 طالباً وطالبة من أوائل المملكة والمتميزين في مجال الأمن السيبراني، حيث تم تزويد المشاركين خلالها بمجموعة من المشكلات والتحديات المتعلقة بمختلف مجالات الأمن السيبراني للعمل على حلها، وقدمت المنصة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما عقدت المنصّة في اليوم الثاني من المؤتمر وبالتعاون مع شركة "صقر"؛ ورشة عمل حول صناعة الطائرات المُسيّرة مصغّرة الحجم باستخدام تكنولوجيا الطابعات ثلاثية الأبعاد، شارك فيها 27 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات.

 

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