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الثلاثاء، 25-07-2023 09:09 ص

منصّة زين تعقد أول جلسة حوارية للمصممين الأردنيين في العقبة

زين ومنصّة حبايبنا.نت


الوكيل الإخباري - عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) تحت مظلّة (Dezain Space) وبالتعاون مع فندق "كلاود 7" في واحة أيلة؛ أولى جلساتها الحوارية في محافظة العقبة، لتناقش خلالها موضوع "تجسيد ودمج التراث الأردني في التصاميم الحديثة"؛ وذلك في إطار دعمها المتواصل لقطاع التصميم في المملكة، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المبدعين الأردنيين بمجالات التصميم في مختلف المحافظات.

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وأُقيمت الجلسة في فندق "كلاود 7" في واحة أيلة بمحافظة العقبة، وحضرها 15 شخصاً من المهتمين في مجال التصميم من محافظات الجنوب، حيث أدارت الجلسة الريادية الأردنية سيما النجار، وحاورت خلالها المبدعات الأردنيات ياسمين مهيار، وليندا حلّاق، وزينة علي، إذ شاركت كل منهن تجربتها في كيفية دمج التراث بالحداثة في تصاميمهن، ومدى تقبُّل المستهلكين لهذا النوع من التصاميم، وزيادة الطلب عليها في الوقت الحالي، كما ناقشن عدة مجالات وتطرقن لمجموعة من المواضيع أهمها تحديات الإنتاج في الأردن وكيفية مواجهتها.


وتحرص منصّة زين للإبداع على عقد جلسات حوارية، وتختار في كل مرة مجالات ومواضيع جديدة، لا سيما تلك التي تكون محطّاً للأنظار وتستهوي الجيل الجديد من المبدعين والرياديين الأردنيين، حيث تعد هذه الجلسات بمثابة عصف ذهني، وتفتح باباً للحوار وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأشخاص الذي يحملون نفس الأفكار والاهتمامات، مما قد يؤدي إلى ولادة أفكار وإبداعات جديدة.


 




 

 


 

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