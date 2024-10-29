منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”

الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين طلاب الجامعات وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بأهم المهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل؛ عقدت منصة زين للإبداع (ZINC) في فروعها المتواجدة في الجامعات؛ برنامجاً تدريبياً تضمّن سلسة ورشات عمل حول تصميم واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX) باستخدام برنامج (Figma) ؛ بهدف تطوير مهارات الطلاب في مجال تصميم تطبيقات الويب واطلاعهم على أحدث التطورات في التقنيات الرقمية، وتوجيههم نحو ابتكار حلول إبداعية تتماشى مع احتياجات مختلف القطاعات.

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