منصّة زين تعقد مسابقة للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 200 طالب ومحترف

الوكيل الإخباري - عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC)، يوم الجمعة مسابقة (Capture The Falg) للأمن السيراني من نوع(Joepardy) ، والتي تعد الأكبر من نوعها حيث شارك فيها 67 فريق وأكثر من 200 شخص من طلاب الجامعات الموهوبين والمحترفين في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.

اضافة اعلان



وعُقدت فعاليات المسابقة في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمرت على مدار 8 ساعات متواصلة أبرَزَ خلالها المتسابقون مهاراتهم في الأمن السيبراني في مجالات حل التحديات الأمنية، والكشف عن الثغرات في مجالات التشفير، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، والاستغلال، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وأمن الويب، وأمن الهاتف المحمول، والطب الشرعي الرقمي.



وتحرص منصّة زين للإبداع (ZINC) على إقامة مسابقات وتحديات في مجال الأمن السيبراني سنوياً، إلى جانب الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها في ذات المجال، بهدف تهيئة الجيل القادم من المهتمين ومحترفي الأمن السيبراني وصقل مهاراتهم، حيث يعد هذا النوع من المسابقات طريقة فعّالة للحد من تزايد الفجوة في المهارات المتعلقة بالأمن السيراني، كما تسهم برفع القدرات على تعقّب واكتشاف الثغرات الأمنية والتصدّي لها ومعالجتها، إلى جانب اكتشاف المواهب والكفاءات في المملكة، وذلك نظراً للأهمية المتنامية لهذا المجال في ظل التطور الرقمي وثورة التكنولوجيا الحديثة وما يرافقها من مخاطر متزايدة تحتم على جميع الجهات المعنية التركيز على تنمية المهارات وتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني.



وفاز فريق (Shadow) بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، وحل فريق (G2) في المركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار، فيما حل فريق (PwnSec) في المركز الثالث وحصل على جائزة نقدية بقيمة 250 دينار، كما سيتم تأهيل عدد من الأفرقة المشاركة والتي حصلت على مراكز متقدّمة للمشاركة في المسابقة النهائية من نوع (Attack and Defense) والتي ستعقد خلال شهر أيلول القادم ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وذلك ضمن رعاية شركة زين الأردن لهذا الحدث المميز والأهم على مستوى المنطقة.