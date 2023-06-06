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الثلاثاء، 06-06-2023 02:11 م

منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 110 مشاركين

ZINC Bootcamp


الوكيل الإخباري - عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) معسكراً تدريبياً مكثّفاً في مجال ريادة الأعمال، استهدفت من خلاله الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة وطلبة الجامعات والمهتمين بمجال ريادة الأعمال؛ بهدف تجميعهم في مكان واحد وتشبيكهم لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم عبر عدد من الفعاليات.
وعُقدت فعاليات المعسكر في فرع منصّة زين للإبداع الرئيسي بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمر على مدار يومين متتاليين، بحضور 110 مشاركين، وتناول 7 مواضيع أساسية قدّمها نخبة من المدربين والمختصين في المملكة.

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واشتملت فعاليات اليوم الأول على 3 ورشات عمل؛ تناولت الأولى التي قدّمها المدرب والمستشار عمر الحجازي "كيفية طرح الأفكار الريادية"، وتطرقت الورشة الثانية لموضوع "أساسيات ريادة الأعمال" حيث تم خلالها تعريف المشاركين من قبل الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، بأهم مبادئ وأهداف ريادة الأعمال وكيفية بدء المشروع وإدارة الشركة الناشئة، فيما تناولت الورشة الثالثة مجال الاستثمار وطرق الحصول على الاستثمار المناسب للشركات الناشئة، كما تم تعريف المشاركين خلالها على الجهات العاملة بمجال الاستثمار في المشاريع الريادية، وقدّمها كل من  مديرة الاختيار ومتابعة الشركات في  (OASIS 500)ريتا الشنطي، ويمان العريان مسؤول برنامج أول في (Flat6Labs).
فيما تضمّنت فعاليات ثاني أيام المعسكر ورشة عمل بعنوان "المالية لغير الماليين" قدّمها مدير عام شركة “ALRUDAIN” عدنان دعيبس، تم إطلاع المشاركين خلالها على أهم المبادئ المالية الأساسية، وإدارة الميزانية وزيادة الأرباح المحتملة، وتقييم الأداء المالي لأنشطة الأعمال، وتناولت الورشة الثانية موضوع بناء نموذج الأعمال، وقدّمها الخبير نضال قناديلو.


وتطرّقت الورشة الثالثة لموضوع "المبيعات للشركات الناشئة" وكيفية التسويق وتعريف الجمهور المستهدَف بأعمال الشركة ونشاطها للحصول على خدماتها، وقدّمها فادي دعيبس؛ المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة “180 Degrees for Empowering People”، فيما تناولت الورشة الرابعة والأخيرة المهارات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، وقدمها خلدون عقيل؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “TechMinds Consulting”.
وتأتي إقامة منصة زين لهذه الفعاليات في إطار حرصها المستمر على رفد قطاع ريادة الأعمال الأردني ودعم الشباب الأردني وتمكينهم عبر فعاليات متنوعة تشمل ورشات العمل والدورات التدريبية والجلسات الحوارية وغيرها من الفعاليات التي تعمم من خلالها الفائدة وتسهم في تنمية مهارات الشباب الأردني.

 




 

 


 

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