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منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك

تو
زين
الثلاثاء، 15-10-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) معسكراً تدريبياً مكثّفاً في مجال ريادة الأعمال، استهدفت من خلاله الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، وطلبة الجامعات والخريجين الجدد والمهتمين بمجال ريادة الأعمال؛ بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وتعزيز قدراتهم في تطوير خطط العمل وجذب الاستثمارات، من خلال سلسلة من ورش العمل التدريبية.

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وعُقدت فعاليات المعسكر في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمر على مدار يومين متتاليين، بحضور 70 مشاركاً، وتناول 7 مواضيع أساسية قدّمها نخبة من المدربين والمختصين في المملكة.


واشتملت فعاليات اليوم الأول على 3 ورشات عمل؛ تناولت الأولى موضوع "أساسيات ريادة الأعمال" حيث تم خلالها تعريف المشاركين من قبل الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، بأهم مبادئ وأهداف ريادة الأعمال وكيفية بدء المشروع وإدارة الشركة الناشئة، فيما تناولت الورشة الثانية كيفية بناء منتج أولي (MVP)، وقدمها خلدون عقيل؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “TechMinds Consulting”، فيما تناولت الورشة الثالثة موضوع "المالية لغير الماليين" قدّمها الخبير والمدرب المالي سامر عربيات، تم إطلاع المشاركين خلالها على أهم المبادئ المالية الأساسية، وإدارة الميزانية وزيادة الأرباح المحتملة، وتقييم الأداء المالي لأنشطة الأعمال.


وتضمّنت فعاليات ثاني أيام المعسكر ورشة عمل رابعة تناولت موضوع "المبيعات للشركات الناشئة" وكيفية التسويق وتعريف الجمهور المستهدَف بأعمال الشركة ونشاطها للحصول على خدماتها، وقدّمها الخبير في تجربة العملاء واستراتيجية المبيعات بدر غانم، فيما تناولت الورشة الخامسة طرق تمويل المشاريع الناشئة، وقدّمها كل من الخبيرة في دعم وجاهزية الاستثمار للشركات الناشئة؛ ريتا الشنطي، وأحمد ابراهيم من فريق منصّة زين للإبداع.  (ZINC)   

كما تضمّنت فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل سادسة تناولت موضوع بناء نموذج الأعمال، وقدّمها الخبير نضال قناديلو، والجلسة السابعة والأخيرة من المعسكر تناولت موضوع "كيفية طرح الأفكار الريادية"، وقدّمها المدرب والخبير في المجال عمر حجازي.


وتأتي إقامة منصة زين للإبداع (ZINC) لهذا المعسكر في إطار حرصها المستمر على دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتوفير كافة السبل الممكنة لتمكين الشباب والرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، حيث تسعى المنصة من خلال هذه المبادرات إلى بناء مجتمع ريادي قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، في الوقت الذي تطفئ فيه المنصة شمعتها العاشرة في مسيرتها لخدمة الشباب الأردني ومنظومة ريادة الأعمال الأردنية

 
gnews

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