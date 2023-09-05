منصّة زين تعقد نهائيات مسابقتها للأمن السيبراني ضمن مشاركتها في (AIDTSEC 2023)

الوكيل الإخباري - ضمن رعايتها للنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وعلى هامش مشاركتها في هذا الحدث الأبرز والأهم على مستوى المنطقة؛ عقدت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) نهائيات مسابقة الأمن السيبراني (ZINC Capture The Flag 2023)، من نوع (Attack and Defense)، والتي كانت قد عقدت المرحلة الأولى منها خلال الشهر الماضي، وتم تأهيل خلالها 10 فرق للمنافسة في هذه المرحلة النهائية.

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وأُقيمت المسابقة أمس الإثنين خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، حيث تنافست خلالها الفرق المشاركة والتي ضمت 35 طالباً وخبيراً على مدار 8 ساعات متواصلة، بأسلوب الهجوم - الدفاع، والذي يتضمن مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والدفاع عنها داخل بيئة محاكاة، ومحاولة السيطرة على شبكة أو نظام افتراضي والحفاظ عليه، واستغلال نقاط الضعف، أو إجراء اختبار الاختراق، أو حل العديد من المهام المتعلقة بالأمان للوصول إلى البيئة المستهدفة والحفاظ عليها، مع الحماية في نفس الوقت من المهاجمين الآخرين.



وانتهت المسابقة بفوز فريق (PWNSEC) في المركز الأول وحصوله على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وفاز فريق (G2) بالمركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما حصل فريق (R41N) الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار.



كما أتاحت منصّة زين للإبداع ضمن مشاركتها في المؤتمر الفرصة لـ 5 شركات ناشئة أردنية هي (Curans)، و (Semesteer)، و(Tamarras)، و(The World of Plants)، و (Kitchefy)، التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" وانضمت لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصّة لمدّة عام كامل؛ للمشاركة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، وذلك من خلال تخصيص مساحة لكل شركة في جناح منصة زين للإبداع، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها وتعريف الحضور والشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من عدة دول وحضور كبير من خبراء ومتحدثين متخصصين، وشركات ومهتمين في هذا المجال.



يشار إلى أن شركة زين كان لها مشاركة موسّعة في هذا الحدث، وذلك من خلال جناح "زين أعمال" الذي عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، إلى جانب مشاركتها في واحدة من الجلسات النقاشية التي تناولها المؤتمر والتي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الاتصالات"، إذ جاءت رعاية زين ومشاركتها في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على التواجد في أهم المؤتمرات والفعاليات التي تقام في المملكة، لا سيما تلك التي تغطّي موضوعات ومجالات تواكب التسارع الرقمي الذي يشهده العالم حالياً، ولتساهم في نشر التوعية في الأردن وتسليط الضوء على كيفية مواجهة تحديات الأمن السيبراني في ظل تزايد المخاطر السيبرانية على مستوى العالم، وذلك من خلال مشاركة الحلول والتجارب مع المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.