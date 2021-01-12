الثلاثاء 12-01-2021
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الثلاثاء، 12-01-2021 04:09 م

منصّة زين تُقيم دورة تدريبية لتمكين السيدات من العمل مع مصممي الأزياء

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الوكيل الاخباري - أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع مصنع الأفكار – أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد- ومنصّة ديزاين “Dezain Space” وبالتنسيق مع منصّة ستّات بيوت “SitatByoot”، دورة تدريبية متخصصة للسيدات لتدريبهن على الخياطة (مستوى متقدّم) وتطوير مهاراتهن الحرفية، وتهيئتهن للعمل مع نُخبة من مصممي الأزياء الأردنيين، والمساهمة في توفير فرص عمل تحقق لهن مردوداً مادياً يساعد في تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.
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وتم اختيار 12 سيدة للمشاركة في الدورة التدريبية التي أقيمت في مصنع الأفكار بتنظيم من منصّة "ستات بيوت"، واستمرت على مدار 7 أيام، والتي اشتملت على تدريب عملي تم خلاله تدريب السيدات المشارِكات على كيفية خياطة التصاميم وتفصيلها، بالإضافة إلى التدريب النظري على كيفية التعامل والتواصل مع مصممي الأزياء.

وشاركت مصممات الأزياء زينب الكسواني ونور المحتسب السيدات المشاركات قصص نجاحهن وأطلعوهن على أهم النقاط التي يجب التركيز عليها لتطوير أنفسهن وإدارة مشاريعهن وإنجاحها.

ويأتي دعم منصّة زين للإبداع (ZINC) وتعاونها مع مصنع الأفكار لإقامة هذه الدورة، استكمالاً لدورها في دعم وتمكين المرأة الأردنية الريادية في المجتمع، وفي إطار برامجها ومبادراتها التي تحرص على عقدها باستمرار لتطوير مهارات المرأة في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز انخراطها في سوق العمل.

 




 

 


 

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