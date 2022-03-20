منصّة زين تُقيم مسابقة “CTF”للأمن السيبراني على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا

الوكيل الاخباري - لتواصل دورها في دعم الشباب المبدعين وتطوير وتنمية مهاراتهم في مجالات أمن المعلومات والبرمجة، ونشر الوعي حول أهمية الأمن السيبراني؛ أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) مسابقة “Zain Capture The Flag”الأكبر، التي جمعت موهوبي ومحترفي المهارات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وانطلقت المسابقة يوم الجمعة واستمرت حتى مساء يوم أمس السبت وأُقيمت فعالياتها عبر الإنترنت،بمشاركة 705 شباب وشابّا تموز عين على 394 فريقاً من 17 دولة عربية هي الأردن، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت.







وتم طرحمجموعة من المشكلات والتحديات المتعلقة بمختلف علوم ومجالات الأمن السيبراني على المشاركين في المسابقة، للعمل على حلهاوالوصول إلى الهدف، منها الهندسة العكسية (Reverse Engineering) وأمن الويب (Web Security) والعلوم الجنائية الرقمية (Digital Forensics) وأمن الشبكات (Network Security) وغيرها، بحيث حصل كل فريق على نقاط عن كل تحدٍّ قاموا بحلّه، وتم احتساب النقاطبناءً على صعوبة ونوع كل تحدي، ليتم اختيار الفريق الفائز في نهاية المسابقة.



وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من جمهورية مصر العربية على جائزة نقدية بقيمة 3000 دينار، كما حصل الفريق الفائز بالمركز الثاني من جمهورية مصر العربية أيضاً على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، فيما حصل الفريق الأردني الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار.



وتهدف هذه المسابقة إلى تطوير مهارات الشباب المشاركين في مجال أمن المعلومات وحماية الشبكات، واكتساب مهارات جديدة في مجال الأمن السيبراني،كما يُسهم هذا النوع من المسابقات في تحفيز مهارات الإبداع والتركيز والتحليل لدى المشاركين.



ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع لهذه المسابقة في إطار اهتمامها بمواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والتي يتطلبها سوق العمل وتتماشى مع اهتمامات الشباب، حيث اعتادت زين بأن تكون من أوائل الشركات التي تتنبّه لأهمية أي قطاع أو مجال جديد وواعد، ويذكر بأن المنصّة شريكاً لحاضنة "حماية تك"وهي أول حاضنة أعمال متخصصة في مجال الأمن السيبراني وتُديرها جمعية "إنتاج"، وتهدف إلى زيادة الاهتمام في تطوير وإنشاء شركات ناشئة متخصصة في مجال الأمن السيبراني لتلبّي حاجة السوق الأردني لهذه المهارات، إلى جانب المساهمة في تقدّم الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

