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الأربعاء، 01-02-2023 03:58 م

منصة زين تناقش أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” ضمن جلساتها

ChatGPT Session


الوكيل الإخباري - لتسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات لا سيما المواضيع التي تشغل العالم حالياً، وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكاناتها الإبداعية؛ عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) مؤخراً جلسة حوارية ناقشت خلالها أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” -  الذي شكّل اليوم ثورة وأثار جدلاً واسعاً بين أوساط المتابعين والعاملين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأدار الجلسة التي عقدت في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، الخبير التقني عبد الرحمن غضية، بحضور 70 شخصاً من المهتمين بهذا المجال، وتم خلال الجلسة الحديث حول تطبيق ChatGPT وتطويره من قِبل شركة  OpenAi، والثورة الرقمية المرتقبة من خلاله، كما تم الحديث حول قدراته وأبرز استخداماته التي تتمثل في كتابة المواضيع وفق ما يطلبه المستخدم، ومدى وقابلية الاعتماد عليه لإنشاء وصناعة المحتوى، وتقديم المعلومات والنصائح والاستشارات التي يقوم المستخدم بتحديدها، وإجراء محادثات للتسلية والتعرّف على الحقائق، إلى جانب قدراته على كتابة الرموز البرمجية.

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وجاء تنظيم منصّة زين لهذه الجلسة في إطار حرصها المستمر على خدمة الشباب والمهتمين من خلال طرح كل جديد ومستحدث في مختلف المجالات، لإبقائهم على اطلاع أولاً بأول وتوسيع مداركهم وتنمية معارفهم، ولتساهم المنصة في نشر وتطوير ثقافة علوم الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل مع التطبيقات الرقمية ومهاراتها التي باتت اليوم متطلباً مهماً.

 




 

 


 

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