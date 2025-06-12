منصّة زين تنظّم جناحاً خاصاً لـ 20 مصمماً أردنياً في البازار اللبناني

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الوكيل الإخباري- ضمن جهودها المستمرة لدعم المصممين الأردنيين وتمكينهم من عرض أعمالهم والتوسّع بها والتواصل مع الجمهور؛ شاركت منصّة زين للإبداع (ZINC)، وتحت مظلّتها لدعم المصممين DeZain Space، في النسخة الصيفية من معرض Les Créateurs - البازار اللبناني، والذي أُقيم في العبدلي مول خلال الفترة من 27 أيار وحتى 1 حزيران، برعاية شركة زين الأردن. اضافة اعلان





وجاءت مشاركة DeZain Space من خلال جناح مخصص ضم 20 مصمماً ومصممة في مجالات تصميم الأزياء والمنتجات، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض أعمالهم الإبداعية أمام الزوّار والمتسوقين في البازار، وتنوّعت المعروضات بين الحقائب، والإكسسوارات، والقبعات، وقطع الديكور المنزلي، بما يعكس تنوّع المواهب المحلية وتطوّر المشهد الإبداعي الأردني.



وشكّل المعرض منصّة قيّمة للمصممين لتعزيز حضورهم التجاري والتسويقي، حيث أتاح لهم التواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب مزيد من الانتشار والتفاعل مع محبّي التصاميم المحلية، إلى جانب تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتوسيع أعمالهم، بالإضافة إلى التغطية المباشرة للبازار على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أتاحت لهم فرصة إبراز أعمالهم أمام جمهور أوسع، وبناء تفاعل مباشر مع المتابعين.



وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع رؤية شركة زين في دعم الصناعات الإبداعية وتمكين الشباب الأردني، من خلال توفير منصات ترويجية ومجتمعات داعمة للمواهب في مختلف مراحل نموهم المهني، خاصة عبر مظلة DeZain Space التي تُعنى بتطوير مهارات المصممين وربطهم بفرص حقيقية في السوق المحلي والإقليمي.