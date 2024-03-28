منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان

الوكيل الاخباري - نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) سلسلة من الجلسات الحوارية خلال شهر رمضان المبارك، تناولت أبرز المجالات الحديثة التي تهم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، والتي تشمل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وصناعة المحتوى، ودورها الهام في تعزيز الابتكار، وتحسين الكفاءة، وتوسيع الفرص الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني.

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وعقدت منصّة زين أولى جلساتها الحوارية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع فريق "جَمْعِة جيمز"، وناقشت خلالها النمو والتطوّر الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن، والفرص المستقبلية التي يتيحها، وكيفية تنمية المواهب الجديدة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال، فيما عقدت المنصّة الجلسة الثانية من جلساتها الريادية بالتعاون مع شركة “Correlation one”، وتناولت مجال الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل، حيث ناقش خلالها مجموعة من المختصين في مجال "الذكاء الاصطناعي والأعمال"؛ الدور الذي سيلعبه هذا المجال في إعادة تشكيل سوق العمل ومستقبل الوظائف، وضرورة تهيئة الأفراد والمؤسسات للتكيف مع التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير المهارات وتوظيف هذه التقنيات بشكل فعّال.



واستضافت منصّة زين للإبداع الجلسة الثالثة، صانعات محتوى وصاحبات أعمال ريادية مميزة، تحدثن عن تواجدهن الفعّال على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ساعدهن ذلك على تأسيس مشاريعهن الناشئة وتسويقها.



وستعقد منصّة زين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك جلستها الريادية الرابعة والأخيرة، والتي ستتناول خلالها مجال الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهه والفرص المهنية التي يقدّمها، حيث تأتي إقامة المنصّة لهذه الجلسة استكمالاً لبرنامج "تنمية المهارت في مجال الأمن السيبراني"، الذي كانت قد أطلقته العام الماضي في عدد من الجامعات الأردنية، لتطوير مهارات الطلاب الذين يدرسون التخصصات ذات علاقة.



وشهدت الجلسات حضوراً لافتاً من الشباب والمهتمين في المجالات الحديثة والمتطورة التي تناولتها، فيما يأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه الجلسات في إطار جهودها في تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، حيث يوفر هذا النوع من الجلسات فرصة للشباب والرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما بينهم ضمن بيئة تفاعلية ومحفّزة للابتكار، والتعرّف على آخر التطوّرات في المجالات الحديثة والمستقبليّة.

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