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الثلاثاء، 18-04-2023 02:49 م

منصّة زين تنظّم لقاءً للرياديين مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين

ZINC Event


الوكيل الإخباري - جمعت منصّة زين للإبداع (ZINC) وضمن جلسات خيمتها الريادية الرمضانية لهذا العام، مجموعة من الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ للإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بالوزارة والاطلاع على احتياجاتهم، والتعريف بدور الوزارة في دعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة.

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وعُقدت الجلسة الحوارية مساء أمس الأحد في منصّة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، بحضور 45 ريادياً، استمعوا للمتحدثين من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أقسام السجل التجاري المركزي، ومراقبة الأسواق والتموين، والترويج، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، حيث طرح الرياديون المشاركون أسئلتهم واستفساراتهم على ممثلي الوزارة، إضافة إلى  اقتراحاتهم وحلولهم وأفكارهم، فيما تحدّث ممثلو الوزارة حول دور الوزارة في تسجيل وتنظيم الأسماء التجارية والشركات، وتوفير الحماية القانونية للمالكين لحقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ومعايير الجودة والسلامة والصحة العامة للمنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق، ومكافحة التلاعب في الأسعار والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لحماية حقوق المخترعين وأصحاب العلامات التجارية من التزوير والاستخدام غير المصرح به، إلى جانب اهتمامها بتشجيع الابتكار والابتكار التكنولوجي في القطاع الصناعي.


ويأتي تنظيم المنصّة لهذه الجلسة في إطار حرصها على تشبيك أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية مع أصحاب القرار، حيث يسهم هذا النوع من الجلسات في توجيه الرياديين إلى أهم النقاط التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم بطريقة صحيحة، ومواجهة العقبات التي قد تواجههم، لا سيما فيما يتعلّق بالقوانين والتشريعات، كما توفّر هذه الحوارات تغذية راجعة للجهات المسؤولة بحيث تسهم من خلالها بتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

 




 

 


 

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