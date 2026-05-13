منصّة زين تواصل دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان للعام الخامس على التوالي

02:40 م

الوكيل الإخباري- بهدف تطوير مهارات الشباب في محافظات الجنوب، وتمكينهم في أهم مجالات التكنولوجيا والإبداع والابتكار؛ واصلت شركة زين الأردن، ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، للعام الخامس على التوالي. اضافة اعلان





وأسهمت هذه الشراكة منذ انطلاقها في تنفيذ 58 برنامجاً وفعالية تدريبية متخصصة، استفاد منها أكثر من 1200 شاب وشابة من محافظة معان ومختلف محافظات الجنوب، ضمن جهود الطرفين لبناء قدرات الشباب، وتحفيزهم نحو الريادة والإبداع، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية مهاراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.



وقدّمت منصة زين للإبداع (ZINC)، بموجب هذه الشراكة، مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود المركز في تنفيذ برامج وأنشطة نوعية استهدفت الشباب في محافظات الجنوب، وشملت مجالات متعددة أبرزها تصميم وبرمجة الروبوتات، والتصميم الجرافيكي، والرسم، وأنظمة الأردوينو الذكية، والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب العديد من المجالات التقنية والإبداعية الأخرى، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.



كما ساهم هذا الدعم في استدامة مساحة القنطرة للإبداع التي تستقبل الشباب بشكل يومي، إلى جانب ربط المركز بشبكة من الشركاء والمدربين والخبراء، مما أتاح تبادل الخبرات والمعارف وتوسيع نطاق البرامج المقدمة للشباب في محافظات الجنوب.



وفي إطار هذه الجهود، كانت منصّة زين للإبداع (ZINC) قد نظّمت مؤخراً ورشة عمل تطبيقية متخصصة في أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، استهدفت 26 شاباً وشابة من محافظة معان ومحافظات الجنوب، وعُقدت على مدار يومين تدريبيين، حيث اطّلع المشاركون خلالها على مفاهيم التصميم والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وآليات تحويل الأفكار إلى نماذج ومجسّمات ملموسة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.



وأسهمت البرامج التي نُفّذت ضمن هذه الشراكة في تحقيق قصص نجاح لعدد من الشباب المستفيدين؛ حيث بدأ أحد الشباب مشاركاً في برامج التصوير الفوتوغرافي قبل أن يطوّر مهاراته ويصبح مصوراً محترفاً ومدرباً في المجال، ويحقق اليوم دخلاً مستداماً من عمله في التصوير، كما تمكن أحد الشباب المشاركين في البرامج التدريبية التي نُفّذت ضمن هذه الشراكة من تطوير مهاراته في الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن يؤسس شركته التدريبية الخاصة التي تقدم خدمات احترافية في مجالات الروبوتات وتقنية المعلومات، في نموذج يعكس أثر الاستثمار في طاقات الشباب وتحويل مهاراتهم إلى فرص مهنية ومشاريع ريادية ناجحة.



يُذكر بأن مركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية تأسس عام 2012 في محافظة معان بمبادرة من مجموعة من شباب المحافظة، الذين يديرون عملياته ويشرفون على أنشطته منذ إنشائه، ونتيجةً لدوره الفاعل وتميّزه وتقديراً لجهوده في خدمة المجتمع، حصل المركز في العام 2017 على وسام الملك عبدالله الثاني للتميّز، كما تمكّن على مدار الأعوام الماضية من تقديم خدماته لعشرات الآلاف من الشباب في محافظات الجنوب، من خلال برامجه ومبادراته المتخصصة في تنمية المهارات والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة المجتمعية.