منصّة زين توجّه برنامج مجتمع الرياديين الصغار لطلبة إربد والكرك

الوكيل الإخباري - تحت عنوان "لأجيالٍ تخلق الفرص"؛ أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) في نسخته الثانية لهذا العام، ووجّهتها لطلبة المدارس وروّاد الأعمال الصغار والجيل القادم من الشباب في محافظتي إربد والكرك.

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وأعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفةً طلبة المدارس الحكومية والخاصة في محافظة إربد ومحافظة الكرك ممن تتراوح أعمارهم بين (13-16) عاماً، حيث يمكن للطلاب والأهالي الراغبين بتسجيل أبنائهم تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط (https://forms.gle/diQhzCYiEoc2vr2x9)، فيما ستعقد جميع فعاليات البرنامج - الذي سيستمر خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس - في فرعي منصّة زين للإبداع (ZINC) في جامعة اليرموك وجامعة مؤتة.



ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى غرس مفهوم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس لخلق جيل واعٍ وقادر على خلق الفرص بدلاً من البحث عنها، حيث يُسهم البرنامج بشكل فعّال في تطوير مهارات الريادة والابتكار لدى المشاركين، ويخلق مساحة لهم للتفكير خارج الصندوق، واكتشاف مواهبهم وميولهم وبناء شخصياتهم وصقلها، وذلك من خلال 8 مجالات ومواضيع رئيسية يتناولها البرنامج تشمل ريادة الأعمال، والتصميم الجرافيكي، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيرة (الدرون)، والتصنيع الرقمي، وتطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ورش عمل مميزة ستقدمها المنصّة في مجال الإعلام الرقمي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



وسينتهي التسجيل في البرنامج يوم الأربعاء القادم الموافق 6 تموز، حيث سيتم اختيار ما يقارب 20 طالباً وطالبة من كل محافظة للمشاركة في البرنامج، فيما ستبدأ فعاليات البرنامج بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وستستمر حتى شهر آب.

يذكر بأن النُسخة الأولى من البرنامج لهذا العام كانت قد أقيمت خلال العطلة الشتوية للمدارس، واستهدفت طلبة المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة عمان، وشارك فيها 20 طالباً وطالبة.